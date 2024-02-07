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    • Belediyeden 'ucuz ekmek' protokolü: İmzalar atıldı, 4 liradan satılacak

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Belediyeden &#039;ucuz ekmek&#039; protokolü: İmzalar atıldı, 4 liradan satılacak
    Erzurum, Ekmek, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Erzurum'da ucuz ekmek için protokol imzalandı. Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek ile Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Birliği arasındaki anlaşma ile ekmeğin tanesi 4 liradan satılacak.

    Erzurum'da Büyükşehir Belediyesi tarafından Yakutiye ilçesindeki bir sosyal tesiste "Türkiye'nin en ucuz ekmeği Erzurum'da" sloganıyla Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek ile Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Birliği arasında protokol imzalandı.

    EKMEK ARTIK 4 LİRA

    Protokolle, kentteki Tarım Kredi Kooperatif Marketler'de ekmek 4 liradan satılacak.

    Belediye bünyesinde kurulan fırında üretilen ekmeklerin vatandaşların sofrasına en uygun şekilde sunulduğunu ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Kurduğumuz fırında 100 bin ekmek ile 22 çeşit ürün üretiyoruz. Bu yıl sonuna kadar günlük 100 bin ekmek 4 liradan dağıtılmaya devam edilecek" dedi.

    Belediyeden 'ucuz ekmek' protokolü: İmzalar atıldı, 4 liradan satılacak

    Sekmen, çölyak hastaları için daha önce glutensiz ekmeğin Ankara'dan geldiğini hatırlatarak, artık belediyenin bu ihtiyacı karşıladığını ve üretimini yaptığını dile getirdi.

    Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Müdürü Bekir Parlak da belediyenin tarım ve hayvancılığa olan ilgisinin fazla olduğunu belirterek, "Erzurum'a tam anlamıyla hizmet edebilmek için bugün 4 liraya Türkiye'de büyükşehir belediyeleri arasındaki en ucuz ekmek verilecek" ifadesini kullandı.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    ErzurumEkmek
    Haberler > Ekonomi > Belediyeden 'ucuz ekmek' protokolü: İmzalar atıldı, 4 liradan satılacak
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