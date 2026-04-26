Petrol fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle akaryakıt fiyatlarına yeni zam geliyor. Pazartesi gününden itibaren motorin ve benzinin litre fiyatında artış bekleniyor.

Petrol fiyatlarındaki küresel yükseliş, yurt içindeki akaryakıt fiyatlarında da artışa neden oluyor. Sektör temsilcilerinden edinilen bilgilere göre, pazartesi gününden itibaren motorinin litre fiyatına 2,28 TL, benzinin litre fiyatına ise 95 kuruş artış yapılması bekleniyor.

Yapılacak artışla birlikte özellikle büyükşehirlerde fiyatların dikkat çekici seviyelere çıkacağı öngörülüyor. Buna göre motorinin litre fiyatı İstanbul’da yaklaşık 71,61 TL’ye, Ankara’da 72,73 TL’ye, İzmir’de ise 73,01 TL’ye yükselecek. Benzin fiyatlarının ise İstanbul’da 63,71 TL, Ankara’da 64,66 TL ve İzmir’de 64,95 TL civarında olması bekleniyor.

Öte yandan zam öncesi güncel pompa fiyatları da şehirler bazında farklılık gösteriyor. İstanbul Avrupa Yakası’nda benzinin litre fiyatı 62,76 TL, motorinin litre fiyatı 69,35 TL, LPG’nin litre fiyatı ise 34,99 TL seviyesinde bulunuyor. Anadolu Yakası’nda ise benzin 62,62 TL, motorin 69,21 TL ve LPG 34,39 TL’den satılıyor.

Başkent Ankara’da benzinin litre fiyatı 63,73 TL, motorinin litre fiyatı 70,47 TL, LPG’nin litre fiyatı 34,87 TL olarak kayıtlara geçerken; İzmir’de benzin 64,01 TL, motorin 70,75 TL ve LPG 34,79 TL seviyesinde bulunuyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası