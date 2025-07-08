Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Berber ve kuaförlere zam! Yeni fiyatlar açıklandı

Berber ve kuaförlere zam! Yeni fiyatlar açıklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Berber ve kuaförlere zam! Yeni fiyatlar açıklandı
Bafra, Samsun, Berber, Kuaför, Haber
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Samsun'un Bafra ilçesinde berber ve kadın kuaförü fiyatları güncellendi. Yeni fiyatlar listeyle paylaşıldı.

Samsun'un Bafra ilçesinde ikamet edenleri yakından ilgilendiren bir olay yaşandı.

Berber ve kuaförlere zam! Yeni fiyatlar açıklandı - 1. Resim

SAÇ-SAKAL 500 TL OLDU

Bafra Berberler Odası, vatandaşlar yeni fiyatlar konusunda bilgilendirdi.

Berber ve kuaförlere zam! Yeni fiyatlar açıklandı - 2. Resim

Zamlı tarifelerin tüm berber ve kuaför salonlarında görünür şekilde asılması zorunlu olacak.

Yeni fiyatlara göre erkek berberlerde; saç-sakal (yıkamalı) 500 TL, sakal tıraşı 150 TL, ense tıraşı 150 TL oldu.

Kadın kuaför tarifesinde ise saç kesimi 500 TL olarak belirlendi.

Berber ve kuaförlere zam! Yeni fiyatlar açıklandı - 3. Resim

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bafra’da hasat zamanı! Verim yüksek, maliyet ağırRusya'da kabine değişimi! Putin'in yeni Ulaştırma Bakanı belli oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bafra’da hasat zamanı! Verim yüksek, maliyet ağır - EkonomiBafra’da hasat zamanı! Verim yüksek, maliyet ağırTrump'ın açıklamaları piyasaları sarstı! Borsa günü eksiyle kapattı - EkonomiTrump'ın açıklamaları piyasaları sarstıDünyaca ünlü kamyon üreticisinden şok karar: Binlerce kişiyi işten çıkaracaklar! - EkonomiDünyaca ünlü kamyon üreticisinden işten çıkarma hamlesi!Bakanlık markasına kadar ifşa etti! Bu oyuncak piyasadan toplatılıyor - EkonomiBu oyuncak piyasadan toplatılıyorRakam netleşti! İşte yetim ve engelli aylığına yapılan zam - EkonomiRakam netleşti! İşte yetim ve engelli aylığına yapılan zamTHY, Misrata uçuşlarına 2 Eylül'de yeniden başlayacak - EkonomiTHY, Misrata uçuşlarına 2 Eylül'de yeniden başlayacak
Sonraki Haber Yükleniyor...