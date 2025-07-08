Berber ve kuaförlere zam! Yeni fiyatlar açıklandı
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Samsun'un Bafra ilçesinde berber ve kadın kuaförü fiyatları güncellendi. Yeni fiyatlar listeyle paylaşıldı.
Samsun'un Bafra ilçesinde ikamet edenleri yakından ilgilendiren bir olay yaşandı.
SAÇ-SAKAL 500 TL OLDU
Bafra Berberler Odası, vatandaşlar yeni fiyatlar konusunda bilgilendirdi.
Zamlı tarifelerin tüm berber ve kuaför salonlarında görünür şekilde asılması zorunlu olacak.
Yeni fiyatlara göre erkek berberlerde; saç-sakal (yıkamalı) 500 TL, sakal tıraşı 150 TL, ense tıraşı 150 TL oldu.
Kadın kuaför tarifesinde ise saç kesimi 500 TL olarak belirlendi.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Batıkan Altaş