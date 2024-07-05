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Bir sigara grubuna bu kez zam değil indirim geldi! İşte en ucuz ve en pahalı sigaralar...

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Bir sigara grubuna bu kez zam değil indirim geldi! İşte en ucuz ve en pahalı sigaralar...
Tüi̇k, Ötv, Sigara Fiyatları, Haber

Ekonomi Haberleri

ÖTV'deki artış sonrası peş peşe zamlanan sigara fiyatlarına bu kez indirim geldi. İki gün önce 10 TL zam yapan JTI grubu, artış kararının ardından indirime gittiğini açıkladı.

TÜİK tarafından açıklanan Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi'yle, yılın ikinci 6 aylık diliminde akaryakıt ve sigara fiyatlarında uygulanacak ÖTV zammı belli oldu. Akaryakıt kalemlerinde ortalama 2 TL gelen ÖTV zammı sigarada ise 6.49 lira olarak yansıdı. ÖTV artışı sonrası sigara firmaları bir biri ardına aldıkları zam kararlarını duyurmaya başladı.

Sigaraya ilk zam kararını duyuran JTI grubu, rakiplerinin daha az zam yapmasının ardından indirime gittiğini duyurdu.

10 TL'lik zammın ardından, gruptaki sigara markalarına 6 TL indirim geldi. Zamla en ucuzu 67 TL'ye en pahalısı ise 80 TL'yi bulan JTI grubu sigara markaları indirimle 61 ila 74 aralığına geriledi.

İşte JTI grubundaki sigara markalarının indirim sonrası güncel fiyatları...

  • WNSTN D. 65 TL
  • WNSTN S. 66 TL
  • WNSTN 68 TL
  • WNSTN 72 TL
  • WNSTN X 74 TL
  • CML S 62 TL
  • CML D 63 TL
  • CML B 64 TL
  • CML Y 67 TL
  • L.D S 62 TL
  • MNT CRL S 61 TL
  • CML 100 GR 145 TL
Düzenleyen:  - Ekonomi
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