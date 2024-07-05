Bir sigara grubuna daha zam geldi! İşte yeni fiyatlar

ÖTV'deki artış sonrası sigaraya peş peşe zam gelmeye devam ediyor. Dün JTI grubuna gelen 10 TL'lik zammın ardından bugün de Philip Morris grubuna ait sigaralar 3 ila 6 TL arasında zam geldi. Grubun sattığı en pahalı sigara 73 TL olurken, en ucuz sigara ise 66 TL'ye çıktı. İşte yeni fiyatlar

3 Temmuz tarihinde Dün Yurt İçi Üretici Fiyatları Endeksi'nin açıklanmasıyla ÖTV zammı da belli olmuştu. Gelir İdaresi Başkanlığı, sigaraya 6.49 lira, benzine 1.84 lira, motorine 1.72 lira, oto gaza ise 1.41 lira ÖTV güncellemesi olduğunu duyurmuştu. Bu karar sonrası sigaraya peş peşe zamlar gelmeye başladı.

JTI GRUBUNA 10 TL ZAM

Sigaraya ilk zam JTI grubundan gelmişti. Dün JTI grubuna ait sigaralar 10 TL zam geldi. Zam sonrası grubun sattığı en ucuz sigara 67 TL, en pahalı sigara ise 80 TL oldu.

BİR ZAM DA PHİLİP MORRİS GRUBUNA

Bugün ise Philip Morris grubuna ait sigaralara 3 ila 6 TL zam geldi. Grubun sattığı en pahalı sigara 73 TL olurken, en ucuz sigara ise 66 TL'ye çıktı.