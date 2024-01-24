Bitcoin 40 bin dolar sınırına geldi

24 Ocak 2024 11:53 - Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2024 11:53

Kripto para birimi Bitcoin, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) spot Bitcoin Borsa Yatırım Fonlarını (ETF) onaylamasının ardından yükselerek 49 bin dolar seviyesinin üzerine çıktı. Ancak bu seviyeye tutunamadı. Lider kripto para, 49 bin dolardaki kâr satışları nedeniyle 42 bin dolarlık destek seviyesine geri döndü.

ABD'den gelen verilerle, Fed'in Mart ayında faiz indirimine başlayacağına yönelik beklentilerin yüzde 50'nin altına inmesinin ardından kripto para fiyatları daha da baskılandı. Dolar küresel piyasalarda güçlenirken, dijital varlıklar ve altın fiyatları düştü.

BITCOIN BİR HAFTADA YÜZDE 10 DEĞER KAYBETTİ

Dün sabah saatlerinde Bitcoin, yüzde 5'in üzerinde değer kaybederek 37 bin 800 dolara kadar indi. Düşüşle, küresel kripto para piyasasının değeri 24 saat içinde yaklaşık yüzde 4,91 azalarak 1 trilyon 520 milyar dolara geriledi.

Son bir haftada yüzde 10 oranında değer kaybeden Bitcoin, bugün gece saatlerinde toparlanarak 40 bin doların üzerine çıktı. Ancak burada tutunamayarak 39 bin bandına düştü. Bitcoin şu anda 39 bin 880 dolardan işlem görüyor.

ETF KARARI İLE YENİ ZİRVELER BEKLENİYORDU

Spot Bitcoin ETF'lerinin onaylanmasının ardından Bitcoin'in yüzde 20 oranında düzeltme görmesi dikkat çekti. Bazı analistler, onayın fiyatta yeni zirvelere yol açacağını söylüyordu.

Ağustos 2023’ten beri yaklaşık yüzde 70 değer kazandı.