Ekimde zirve yaptıktan sonra düşüş trendinde hareket eden Bitcoin, 96 bin doları aşarak son 2 ayın zirvesini test etti. Artan jeopolitik riskler ve ılımlı gelen ABD enflasyonundan destek bulan Bitcoin, dün en yüksek 96 bin 475 doları gördü. Bugünkü işlemlerde de ilk fiyatlamalarda 95 bin doların üzerinde tutunmaya çalışan Bitcoin’e, uzun bir aranın ardından son 2 işlem gününde yaklaşık 745 milyon dolarlık para girişi gerçekleşti.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda kıymetli metallerde yaşanan sert yükselişlerin ardından kripto varlıklarda da dikkat çeken hareketlilik başladı. Piyasanın en büyüğü olarak bilinen Bitcoin, haftaya 90 bin 870 dolardan başlamıştı. Pazartesi günü 91 bin doları aşan ve sadece dünkü işlemlerde %4,55 gibi yüksek oranda prim yapan BTC, en yüksek 96 bin 475 doları test etti. Böylece Bitcoin, yaklaşık son 2 ayın en yüksek seviyelerine yöneldi.

BITCOIN’DE KRİTİK SEVİYELER

14 Ocak 2026 BTC fiyatında ise işlemler TSİ 06:00 itibarıyla 95 bin 300 dolara yakın seyrederken, Bitcoin son yükselişle birlikte 91 bin 120 dolarda bulunan 50 günlük ortalamadan hızla uzaklaştı. Analistler teknik olarak BTC’de 94 bin 800 doların önemli bir destek olduğunu, bu seviye üzerinde kalıcılık sağlanması halinde yükseliş isteğinin devam edebileceğini, pozitif senaryoda 100 günlük ortalamanın da bulunduğu 99 bin dolar seviyesinin ilk hedef haline gelebileceğini ifade ediyor.

Bitcoin de hareketlendi! Fiyatlar 2 ayın zirvesini gördü

BTC NEDEN YÜKSELİYOR?

Analistler son dönemde artan jeopolitik risklere de dikkat çekerek, özellikle İran’da yaşanan olaylar ve ABD’nin bu bölgeye yaklaşımının, merkeziyetsiz dijital varlıklara talebi artırdığını ifade ediyor. ABD’de açıklanan aralık ayı enflasyon verilerinin de manşette beklentilere paralel, çekirdekte ise tahminlerin altında kaldığını hatırlatan analistler, bu durumun da “daha sıkı para politikası” ihtiyacını azalttığını ve dijital varlıklarda risk iştahının yükseldiğini aktarıyor.

DİP ÇALIŞMASI BİTTİ Mİ?

Analistler, ekim ayındaki zirvenin ardından gerçekleşen sert düşüşte, BTC fiyatının özellikle son 7 haftada 85 bin dolar üzerinde konsolide olduğunu, bunun bir dip çalışmasına işaret ettiğini ve teknik olarak son yükselişin destek bulduğunu ifade ediyor.

DİKKAT ÇEKEN PARA GİRİŞİ

Bu arada geçen haftaki işlemlerde Bitcoin’den 680 milyon dolarlık para çıkışı yaşanmıştı. Bu hafta ise uzun bir aranın ardından ABD’li ETF’ler kanalıyla dikkat çeken para girişi gözlemleniyor. Pazartesi günü 116,7 milyon dolarlık alım yapan ETF’ler, dünkü işlemleri de ilk verilere göre 627,5 milyon dolar artıda tamamladı. Böylece BTC’ye bu haftanın ilk 2 işlem gününde yaklaşık 745 milyon dolarlık para girişi gözlemlendi.



