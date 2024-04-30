Bitcoin ve altında şok düşüş! ‘Çeyrek’te haftalar sonra bir ilk... 

Yarın FED Başkanı Powell’dan “şahin” tonajlı beklentiler arttı. Dolar endeksi 106,00’yı, 2 yıllık ABD tahvil faizi %5’i aştı. Riskli varlıklarda düşüş hızlanırken; Bitcoin %4’ün üzerinde değer kaybıyla birlikte 61 bin doların altını test etti. Ons altın da 2300 dolar sınırına kadar çekildi. Gram altın Kapalıçarşı’da 2410-2455 TL bandına gerilerken; çeyrek altın haftalar sonra 4 bin TL’nin altına düştü.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL - Küresel piyasalarda dikkat çeken hareketlilik yaşanıyor. ABD Merkez Bankası’nın bugün başlayacak ve yarın neticelenecek toplantıları öncesinde dolar endeksi ve ABD tahvil faizleri yükseliyor. FED’in faizleri sabit tutacağı beklenirken; indirim sürecine dair Başkan Powell’dan “şahin mesaj” beklentileri arttı. Küresel piyasalarda da risk iştahı düştü. Dolar endeksi 105,50’den 106,00’nın üzerine çıkarken; iki yıllık ABD tahvil faizi yüzde 5’in üzerini test ediyor. Her iki gösterge de doların küresel anlamda güç kazandığına işaret ederken, riskli varlıklarda düşüşler hızlandı.

BİTCOİN’DE DÜŞÜŞ YÜZDE 4’Ü GEÇTİ

25 Nisan sonrası işlemlerde 65 bin dolar direncini aşamayan Bitcoin, bugün %4’ün üzerinde gerileyerek 61 bin doların altını gördü. 5 Mart tarihinden itibaren 59 bin 700 desteğinin üzerinde seyreden BTC, böylece kritik destek noktasına da yaklaşmış oldu. BTC’de kısa vadede 5 günlük hareketli ortalamayı da içine alan 63 bin-65 bin bandına doğru toparlanma yaşanmaması halinde satış baskısının devam edebileceği uyarısında bulunan analistler, “100 günlük ortalama 60 bin 600 dolarda bulunuyor. Bu seviyenin aşağı kırılması, Bitcoin’i tehlikeli sulara sürükleyebilir” şeklinde konuşuyor.

ONS ALTIN DA İRTİFA KAYBEDİYOR

Dünkü işlemlerde 2333 dolardan kapanış gerçekleştiren ons altın da bugün %1,25 gerileyerek 2302 doları gördü. Jeopolitik tansiyonda gerileme ile birlikte son günlerde düşüş trendinde hareket eden ons altın, akşam saatlerinde 2310 dolara yakın denge arayışını sürdürüyor. Analistler, “Onsta 22 günlük ortalama 2354 dolar ve 5 günlük ortalama 2343 dolarda bulunuyor. Mevcut fiyat seviyeleri her iki ortalamanın da altında. Bu durumda satış baskısı devam edebilir ancak 2290 dolar kritik destek. Bu desteğin aşağı yönlü kırılmaması büyük önem yaşıyor” görüşünü dile getiriyor.

YARIN POWELL NE SÖYLEYECEK?

Yarınki faiz kararında FED’in fonlama oranlarını yüzde 5,50 seviyesinde sabit tutması beklenirken; Başkan Powell tarafından yapılacak açıklamalar dikkatle izlenecek. Son ABD verilerinin ekonomide arzu edilen soğumaya işaret etmemesi ve TÜFE’nin katı duruşunu koruması üzerine, FED’den faiz indirimleri bu yıl bir adede kadar düşmüştü. Analistler, “FED Başkanı da şahin tonajlı mesajlar vererek sıkı para politikasının beklenenden uzun süreceğine işaret ederse, riskli varlıklar üzerinde baskı artabilir” değerlendirmesinde bulunuyor.

ÇEYREK ALTIN 4 BİN TL’NİN ALTINDA

Bu arada içerde de altın fiyatlarında gerileme yaşanıyor. Dolar/TL’deki zayıf seyre ek olarak ons altında da gerileme yaşanınca; Kapalıçarşı’da işlem gören gram altın fiyatı %2’ye yaklaşan değer kaybıyla birlikte akşam saatlerinde 2410-2455 TL alım ve satım aralığına geriledi. Bu arada haftalardır 4 bin TL’nin üzerinde bulunan çeyrek altın da, 3937 – 3995 TL bandına geriledi.