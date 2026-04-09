Satoshi Nakamoto efsanesi, kripto dünyasının on yılı aşkın süredir en büyük gizemi olmaya devam ederken, son yayımlanan kapsamlı bir raporla yeniden gündem oldu. New York Times'ın (NYT) ortaya attığı iddialar, tüm okları İngiliz kriptograf ve Blockstream CEO’su Adam Back’e çevirdi.

NYT raporuna göre, Bitcoin'in temelindeki "Proof of Work" (İş Kanıtı) mekanizmasının atası sayılan Hashcash sistemini geliştiren Adam Back, Satoshi Nakamoto olmaya en güçlü aday. Raporda, Back’in teknik becerileri, Bitcoin'in teknik dokümanındaki dil ve yazım tarzıyla olan benzerlikleri ve kripto paranın ilk günlerindeki sessizliği en büyük kanıtlar olarak sunuluyor.

Birçok uzmana göre Bitcoin, Back’in yıllar önce attığı teknik temellerin doğal bir evrimi. Ancak bu iddia yeni değil; asıl olay, NYT’nin bu kez daha somut bağlantılar ve kronolojik tutarlılıklar sunduğunu iddia etmesiyle patlak verdi. 31 Ekim 2008 tarihinde Bitcoin piyasaya sürüldüğünde, devlet veya banka kontrolünden uzak bir dijital para birimi oluşturma felsefesi vardı.

Raporun detaylarına göre, Back’in 1990’lardaki Cypherpunk e-posta gruplarındaki görüşlerinde, yasal denetimlerden uzak bir elektronik nakit sistemi kurmayı tartıştığı belirtildi. Hatta spam mesajlarla mücadele etmek için Hashcash isimli sistemi geliştiriyordu. Araştırmanın dikkat çeken bir başka noktası ise Bitcoin’in ilk yıllarında Back’in ortadan kaybolması.

YALANLAMA GECİKMEDİ: O BEN DEĞİLİM

Haberin yayılmasıyla birlikte gözlerin çevrildiği Adam Back, sosyal medya hesaplarından iddiaları kesin bir dille reddetti. Back açıklamasında, “Daha önce de defalarca söylediğim gibi; ben Satoshi değilim. Bitcoin harika bir buluş ancak bu gizemin bir parçası değilim. İnsanlar hikaye anlatmayı seviyor ama gerçekler raporlardaki spekülasyonlardan çok daha farklı." ifadelerini kullandı.

KRİPTO TOPLULUĞU İKİYE BÖLÜNDÜ

Haberin ardından sosyal medyada tartışmalar alevlendi. Bir kesim, "Satoshi'nin kim olduğunun artık bir önemi yok, Bitcoin topluma mal oldu" derken; büyük bir kesim ise, 1,1 milyon Bitcoin'e (yaklaşık 70 milyar dolar) hükmeden bu cüzdanın sahibinin kim olduğunun piyasa güvenliği açısından kritik olduğunu savunuyor. Bu miktar, toplam Bitcoin arzının yaklaşık yüzde 5’ine karşılık geliyor.

ÖNCEKİ İDDİALAR

Satoshi’nin kimliği sorusu yıllardır spekülasyonlara konu oldu. Birçok kitap, belgesel ve makale bu sorunu çözdüğünü iddia etti, ancak bu iddialar ya çürütüldü ya da geniş Bitcoin topluluğunu ikna etmekte başarısız oldu. 2024 yılında Kanadalı kripto uzmanı Peter Todd işaret edilmiş, ancak Todd bu iddiayı reddetmişti.

Yine aynı yıl İngiltere’de Stephen Mollah, daha önce ABD’de yaşayan Japon asıllı Dorian Nakamoto ve Avustralyalı bilgisayar bilimci Craig Wright kendisinin Satoshi olduğunu öne sürse de bu geniş bir kabul görmedi. Wright’ın iddiası, yıllar süren tartışmaların ardından bir İngiltere mahkemesi tarafından reddedilmişti.

