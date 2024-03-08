Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Bitcoin'de tarihi rekor! BTC 1 kilo altını geride bıraktı

Bitcoin'de tarihi rekor! BTC 1 kilo altını geride bıraktı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bitcoin&#039;de tarihi rekor! BTC 1 kilo altını geride bıraktı

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Rekor üstüne rekor kıran Bitcoin, altını geride bıraktı. BTC, Ekim 2021'den sonra ilk kez 1 kilo altının fiyatını geçti. Bitcoin 70 bin dolar sınırını aştı.

Amiral kripto para birimi Bitcoin, EFT'ye olan yoğun taleple rekor üstüne rekor kırıyor. Tarihi zirvesini aşan Bitcoin, yeni direnç seviyesine ulaştı. Bitcoin 70 bin doları görerek tüm zamanların rekorunu kırdı.

Bitcoin böylelikle Ekim 2021'den sonra ilk kez 1 kilo altının fiyatını geçmiş oldu.

BTC YENİ DİRENÇ SEVİYESİYLE KARŞI KARŞIYA

Kasım 2021’de gördüğü 69 bin 275 dolar seviyesini aşan Bitcoin kapanış saatlerinde 70 bin doları görerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Bitcoin daha sonra 66 bin dolar seviyesine geri çekildi.

Bitcoin'de tarihi rekor! BTC 1 kilo altını geride bıraktı - 1. Resim

Son dakika haberinin ayrıntıları geliyor...

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
8 Mart piyasa kapanış | "Rekorlar Haftası'nda en çok kazandıran altın! ‘Çeyrek’ 4 bin TL’yi geçti… - EkonomiEn çok kazandıran altın olduABD'de kritik veri açıklandı! Tarım dışı istihdam beklentiyi aştı - EkonomiKritik veri açıklandı! Tarım dışı istihdam beklentiyi aştıÖdemelerde sıkıntı yaşanıyordu, Rusya'dan açıklama geldi: Türkiye ile turizmde kriz yok - Ekonomi"Türkiye ile turizmde ödeme krizi yok"AB Komisyonu Başkanı: Filistin'e bu yıl sadece 250 milyon euro yardım yapacağız - EkonomiAB Komisyonu Başkanı: Filistin'e bu yıl sadece 250 milyon euro yardım yapacağızBakan Özdemir'den kadın girişimcilere müjde! Yeni destek geliyor - EkonomiKadın girişimcilere yeni destek yoldaABD'de kritik veri açıklandı, altın rekor tazeledi - EkonomiABD verisi geldi, altın rekor tazelediBESAŞ Ramazan pidesinin fiyatı 15 TL oldu - EkonomiBESAŞ Ramazan pidesinin fiyatı 15 TL oldu
Sonraki Haber Yükleniyor...