Bitcoin'de tarihi rekor! BTC 1 kilo altını geride bıraktı

Rekor üstüne rekor kıran Bitcoin, altını geride bıraktı. BTC, Ekim 2021'den sonra ilk kez 1 kilo altının fiyatını geçti. Bitcoin 70 bin dolar sınırını aştı.

Amiral kripto para birimi Bitcoin, EFT'ye olan yoğun taleple rekor üstüne rekor kırıyor. Tarihi zirvesini aşan Bitcoin, yeni direnç seviyesine ulaştı. Bitcoin 70 bin doları görerek tüm zamanların rekorunu kırdı.

Bitcoin böylelikle Ekim 2021'den sonra ilk kez 1 kilo altının fiyatını geçmiş oldu.

BTC YENİ DİRENÇ SEVİYESİYLE KARŞI KARŞIYA

Kasım 2021’de gördüğü 69 bin 275 dolar seviyesini aşan Bitcoin kapanış saatlerinde 70 bin doları görerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Bitcoin daha sonra 66 bin dolar seviyesine geri çekildi.

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