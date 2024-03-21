Bitcoin’de yükseliş sürecek mi? Bu seviyelere dikkat! 

BTC’de son dakika! FED’in “güvercin” mesajlarıyla birlikte hızla toparlanan Bitcoin, bu sabah 68 bin 200 doları test etti. Analistler; 68 bin 200 – 68 bin 900 bandının son 5 günde aşılamayan bir direnç bölgesi olduğunu, bu bölgenin aşılması halinde yeni yükselişlerin destek bulabileceğini belirtiyor. Daha aşağıda ise 67 bin 250 dolar üzerinde “kalıcılık” gerçekleşmesinin, pozitif sinyaller verebileceği ifade ediliyor. Aksi taktirde “satış baskısının sürebileceği” uyarıları yapılıyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- ABD Merkez Bankası’nın (FED) Mart 2024 toplantısının ardından “güvercin” mesajların öne çıkması, bir süredir satış baskısı altında kalan kripto para piyasasında da pozitif karşılandı. Dün 60 bin 800 dolara kadar gerileyen Bitcoin, hızla yukarı döndü ve bu sabah 68 bin 200 doları test etti. TSİ 10:40 itibarıyla 67 bin 200 dolara yakın denge arayışının devam ettiği Bitcoin’de, öncelikle 5 günlük ortalamaya işaret eden 66 bin 650 dolar desteğinin korunması önem taşıyor.

BTC 2024 YORUM VE BEKLENTİ

Bitcoin’de son 5 gündeki hareketlere bakıldığında; 68 bin 200 – 68 bin 900 dolar bandının direnç olarak öne çıktığı ve bu bandın aşılamadığı dikkat çekiyor. 14 Mart – 20 Mart tarihleri arasında gerçekleşen 73 bin 800 – 60 bin 800 dolar düşünün ardından gelen tepki alımlarının; aynı zamanda FİBONACCI yüzde 61,8 geri alım seviyesine de işaret eden 68 bin 900 bandına “şimdilik” takıldığı gözlemleniyor. Bir altta yer alan FİBONACCİ yüzde 50 geri alım seviyesi ise 67 bin 250 dolarda bulunuyor.

BİTCOIN’DE BU SEVİYELERE DİKKAT

Analistler, “FİBONACCİ rakamlarına göre BTC’de 67 bin 250 dolar üzerinde konumlanma ve kalıcılık sağlanması halinde, tekrar 68 bin 900’e varan ataklar da destek bulabilir. Bu defa 68 bin 900 dolar seviyesinin aşılması ise ilk etapta 70 bin 900 dolara varacak yükselişleri tetikleyebilir. 67 bin 250 altında kalıcılık halinde de tekrar 65 bin 700 – 63 bin 800 bandı sınanabilir. Piyasalar FED gerilimini atlattı ve şimdi HALVING (Bölünme) beklentilerine odaklanmış durumda” değerlendirmesinde bulunuyor.

BTC’DE HALVING BEKLENTİSİ

Kripto Para Piyasaları Uzmanı Beste Naz Süllü, “Bitcoin için en kötü senaryoda 56 bin – 58 bin dolar söz konusu olabilirdi. Ancak oralara kadar bir gevşeme gerçekleşmedi. FED’in kararının ardından riskli varlıklarla birlikte kriptolar üzerindeki baskı da hafifledi. Şimdi bir ay sonra gerçekleşeceği öngörülen HALVING (Bölünme) beklentileri takip edilecek. Madenciler bu süreçte bir miktar satış yapabiliyor. Ama BTC’de para girişi devam ediyor, bizce önemli olan gösterge de bu” şeklinde konuşuyor.