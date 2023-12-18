Borsa İstanbul'a Moody's darbesi! BİST 100 düşüşe geçti, en çok kazandıran ve kaybettiren belli oldu

18 Aralık 2023 11:27 - Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2023 11:27

Editör: Baki Sancak / Kaynak: Türkiye Gazetesi, Anadolu Ajansı

Merkez Bankası rezervlerinde yaşanan tarihi rekor, CDS'in 300 puanın altına inmesiyle ekonomide esen pozitif hava ile uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye'nin kredi notunda önemli değişiklik yapması bekleniyordu. Moody's, piyasaların merakla beklediği kararını açıklamış, ancak Türkiye'nin kredi notuna ilişkin hiçbir değerlendirme yapmadı. Moody's'in Türkiye'yi pas geçmesi Borsa İstanbul'a yansıdı. BİST 100 endeksi haftayı düşüşle başladı.

BORSA'YA MOODY'S ETKİSİ

Aralık ayının ikinci haftasına kayıplarını artırarak başlayan Borsa İstanbul, geçen hafta 7920 puan seviyesinden 7529 puana kadar gerilemiş Cuma günü Türkiye'nin kredi risk priminin (CDS) 300 baz puanın altına gerilemesi ve rezervlerdeki tarihi yükselişle 8000 puan eşiğine yaklaşmıştı. Moody’s’in Türkiye’yi pas geçmesinin ardından Borsa İstanbul yeni haftaya önceki kapanışa göre 37,56 puan azalışla yüzde 0,47 düşüşle 7.956,29 puandan başladı.

BANKACILIK VE HOLDİNG AZALIŞTA

Bankacılık endeksi yüzde 0,47 ve holding endeksi yüzde 0,87 azalış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,33 ile orman kağıt basım, en çok gerileyen ise holding oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin agresif faiz indirimini düşünmek için henüz çok erken olduğunu vurgulamasının risk iştahını törpülediğini belirterek, yurt içinde gözlerin bu hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına çevrildiğini söylüyor.

Borsa İstanbul'da teknik olarak 7.900 ve 7.800 puanın destek, 8.000 ve 8.100 direnç seviyeleri yakından takip ediliyor.

Öte yandan, cuma günü uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notuna ilişkin değerlendirme yapılmadığını duyururken, halihazırda Türkiye'nin kredi notunu "B3" ve not görünümünü "durağan" olarak değerlendiriyor. Moody's'in önümüzdeki günlerde Türkiye'ye ilişkin yeni bir değerlendirme yapması bekleniyor.