Borsa İstanbul'da tarih verildi, BİST daha da büyüyor! En değerli 500 şirket hesaplanmaya başlandı

22 Aralık 2023 16:15 - Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 17:15

Seçimlerin ardından halka arzların etkisiyle hergün yeni bir rekora imza atan Borsa İstanbul'da işlem gören piyasa ve işlem hacmi açısından en yüksek şirket sayısı 100'den 500'e çıkıyor. Cumhuriyetin 100. yıl dönümünde 150. yaşını kutlayan Borsa İstanbul, BİST 500 hesaplamasının başlandığını duyurdu.

BORSA'DA TARİH VERİLDİ, HESAPLAR DEĞİŞİYOR

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre 22 Aralık 2023 tarihinden itibaren BIST 500 Endeksi'nin hesaplanmaya başlamasına karar verildi. Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, Borsa İstanbul'da işlem gören 500 pay BIST 500 Endeksi kapsamında yer alacak.

BIST 500 Endeksi 01.11.2023 tarihinden itibaren gün sonu verilerden, 22.12.2023 tarihinden itibaren eş anlı verilerden hesaplanmaya başlandı.

EN DEĞERLİ 500 ŞİRKET

Borsa İstanbul AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Borsamız tarafından 22 Aralık 2023 tarihinden itibaren BIST 500 Endeksi'nin hesaplanmaya başlamasına karar verilmiştir. Borsa İstanbul'da işlem gören 500 pay BIST 500 Endeksi kapsamında yer almakta olup, BIST 500 Endeksi 1 Kasım 2023 tarihinden itibaren gün sonu verilerden, 22 Aralık 2023 tarihinden itibaren eş anlı verilerden hesaplanmaya başlamıştır."

BORSA KAPSAYICI ENDEKSLE TAÇLANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı Borsa İstanbul 150. Yıl Gong Töreni'nde konuşan Borsa İstanbul AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erişah Arıcan, konuyla ilgili açıklamada bulundu. Arıcan, "Gösterge endeksimiz BIST100'ün yanında, tarihimizde ilk kez 500 şirketi aştığımız için, borsamızın güzide 500 şirketinin yer alacağı BIST500 Endeksi'ni bugün başlatıyoruz. Geldiğimiz noktada, borsamızı kapsayıcı bir endeksle taçlandırmak gerekiyordu ve bugün itibarıyla hayata geçiriyoruz." dedi.