Borsa İstanbul 150 yaşında! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Piyasada manipülasyona fırsat vermeyeceğiz

22 Aralık 2023 15:19 - Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 16:33

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Borsa İstanbul'un Kuruluşunun 150. Yıl Dönümü Programı'nda konuştu.

Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile birlikte gongu çaldı.

Ardından kürsüye gelen Erdoğan'ın yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

"Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünde borsamızın 150. yaşını hep birlikte gururla kutluyoruz.

1985 yılında İMKB kuruldu, sonra farklı borsalarımızı tek çatı altında toplamaya karar verdik. VOB ve altın borsalarını 2013 yılında Borsa İstanbul markası altında birleştirdik. Borsamız daha entegre yapıya kavuştu. Türkiye Varlık Fonu entegresiyle birlikte BİST'i 2017 yılında Türkiye Varlık Fonu'na dahil ettik.

Tam 1,5 asırdır ülkemizin büyümesi ve istihdamın artması için çaba harcayan borsamızı tebrik ediyorum. Darbelerden ekonomik krizlere kadar milletimizin başına gelen iyi kötü her olay borsamızı da etkilemiştir. Savaşından salgınına küresel ölçekte yaşananları da buna eklememiz gerekiyor.

Borsamızın serencamına baktığımızda milletimizin ekonomi ve finans alanındaki mücadelesinin izdüşümünü de görebiliyoruz. Borsanın ilk kurulduğu yıllar, Osmanlı'nın borçlarını ödemekte zorlandığı, finans kapitalin ülkeyi mali açıdan müstemlekeleştirdiği döneme denk gelmektedir.

Bu dönemde Galata'da Türkler kaybeder, levantenler kazanır algısı toplumda yerleşmiştir. Borsamız yıllarca yabancıların, yerli yatırımcıları ve ülke kaynaklarını sömürdüğü bir platforma dönüştürüldü. Yatırım yapmak yerine borsada oynama ifadesi bu durumun bir yansımasıydı. Siyaset kurumu da 3-5 oy için bu algının yerleşmesine yardım etti.

"BİST'İ YIPRATMAYA ÇALIŞTILAR"

Son olarak bunu 14-28 mayıs seçimleri arifesinde bir kez daha gördük. Muhalefetin adayı Borsa İstanbul'u yıpratmayı amaçlayan bir kampanya yürütüldü. Battık, bittik senaryolarıyla yatırımcılar korkutuldu. Bu furyaya mandacı kimi ekonomistler de alkış tuttu. Gelişmiş ülkelerde farklı bir tablo söz konusudur. Ülkeyi kötüleyerek seçim kazanmaya çalışmazlar.

Sermaya piyasalarının derinleşmesiyle reel sektör finanse edilir, tasarrufların artması sağlanır. İster ekonomist ister simsar olsun sermaya piyasasını manipüle etmeye çalışanlara meydanı boş bırakamayız. Gerek SPK gerek BİST'ten bu konuda daha fazla hassasiyet ve çaba bekliyoruz. Devletimizin tüm imkanlarının bu süreçte sizlerin emrinde olduğunu vurgulamak istiyorum. Attığımız adımlarla borsamızı gazino kapitalizminin pençesinden kurtardık.

ENFLASYON MESAJI

Ekonomi ve finans sistemimizde birçok yenilik yaptık. sermaya ve piyasamız ve borsamızda köklü bir dönüşüm gerçekeşti. Enflasyondaki artışın kontrol altına alınmasıyla birlikte ülkemize yönelik kaynak akışının daha da hızlanacağına inanıyoruz.