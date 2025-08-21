Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Borsa İstanbul'dan 13 ay sonra yeni rekor!

Borsa İstanbul'dan 13 ay sonra yeni rekor!

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Borsa İstanbul&#039;dan 13 ay sonra yeni rekor!
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 13 ay sonra tarihinin en yüksek seviyesi olan 11.263,83 puanı gördü.

BIST 100 endeksi, geçtiğimiz yılın temmuz ayında ulaşılan 11 bin 252 puanlık rekorun ardından 11 bin 268 puanla tarihi zirvesini gördü.

Bu yeni rekor, Türkiye’nin en değerli şirketlerinin yer aldığı Borsa İstanbul’daki güçlü seyrin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı

'Vikings’in yıldızı Moe Dunford Türkiye’de! Cansu Tosun’la başrolü paylaşacak, Artvin detayı dikkat çektiFenerbahçe'den 'Jrokez' Oğuzhan Dalgakıran'a yürek yakan veda! Acılı eşi o anları paylaştı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Tüketici güven endeksi 84,3 oldu - EkonomiTüketici güven endeksi 84,3 olduMemur ve emekli ocakta ne kadar zam alacak? Merkez Bankası'nın enflasyon tahminiyle hesap değişti - EkonomiMemur ve emekli ocakta ne kadar zam alacak?İran'dan Türkiye'ye getirdi! Dışı yeşil, içi sarı... Tadan ananasa benzetiyor - Ekonomiİran'dan Türkiye'ye getirdi! Dışı yeşil, içi sarı...Hedef enerjide tam bağımsızlık! TPAO'dan Karadeniz petrolü için yeni hamle - EkonomiTPAO'dan Karadeniz petrolü için yeni hamleOranlar %49’a kadar çıkıyor! Mevduatta ‘hoş geldin’ ile yüksek getiri dönemi! - EkonomiMevduatta 'hoş geldin' ile yüksek getiri dönemi!Zirvedeki şirkette 50 kat artış! Borsada kârı en çok artan ve azalan şirketler - EkonomiBorsada kârı en çok artan ve azalan şirketler
Sonraki Haber Yükleniyor...