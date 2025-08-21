Borsa İstanbul'dan 13 ay sonra yeni rekor!
Ekonomi Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 13 ay sonra tarihinin en yüksek seviyesi olan 11.263,83 puanı gördü.
BIST 100 endeksi, geçtiğimiz yılın temmuz ayında ulaşılan 11 bin 252 puanlık rekorun ardından 11 bin 268 puanla tarihi zirvesini gördü.
Bu yeni rekor, Türkiye’nin en değerli şirketlerinin yer aldığı Borsa İstanbul’daki güçlü seyrin bir yansıması olarak değerlendiriliyor.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Mahmut Ekinci