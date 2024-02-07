Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •  •    
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • Borsa rekora doymuyor! Yeni güne de zirvede başladı

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Borsa rekora doymuyor! Yeni güne de zirvede başladı

    Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,48 yükselerek 8.912 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesinden başladı.

    Borsanın açılışında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 42,96 puan ve yüzde 0,48 değer kazanarak 8.912,11 puana çıktı.

    Bankacılık endeksi yüzde 0,27 ve holding endeksi yüzde 0,44 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,10 ile bilişim olurken, tek kaybettiren yüzde 0,12 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

    Dün, alıcılı bir seyir izleyerek yükseliş eğilimini üst üste 10'uncu işlem gününe taşıyan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,05 değer kazancıyla 8.869,14 puandan tamamlayarak günlük kapanış rekoru kırdı.

    ŞİRKET BİLANÇOLARI İTİCİ GÜÇ OLDU

    Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin faiz indirimi konusunda temkinli olunması yönündeki yönlendirmelerine karşın, yoğun bilanço döneminde şirket karlarının beklentilerin üzerinde gelmeye devam etmesiyle pozitif bir seyir izlendiğini söyledi.

    Bugün yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise İngiltere'de konut fiyat endeksi, Almanya'da sanayi üretimi ve ABD'de dış ticaret açığı verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.000 ve 9.100 seviyelerinin direnç, 8.900 ve 8.800 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Haberler > Ekonomi > Borsa rekora doymuyor! Yeni güne de zirvede başladı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Emekliye seyyanen zamda dikkat çeken analiz! "Erdoğan sinyali verdi" dedi, rakam açıkladı - EkonomiEmekliye seyyanen zam yolda!Borsada seçime kadar 10 bin senaryoları! Endeks 9 bin puan sınırında - EkonomiBorsada seçime kadar 10 bin senaryoları!SSK'lıların ardından sıra Bağ-Kurlularda! SGK e-Devlet'e yeni kök maaşları ekledi - EkonomiSGK e-Devlet'e yeni emekli maaşlarını yüklediAltında dar alanda kısa paslaşmalar! Bant hareketi devam ediyor, işte son fiyatlar - EkonomiAltında dar alanda kısa paslaşmalar! Bant hareketi devam ediyor, işte son fiyatlarDolarda yukarı seviyeler zorlanıyor, sınırlı yükselişle yeni gün başlıyor - EkonomiDolarda yukarı seviyeler zorlanıyor, sınırlı yükselişle yeni gün başlıyorKentsel dönüşüm hızlanıyor! İstanbul'a özel birim - EkonomiKentsel dönüşüm hızlanıyor!Sağlık turizmine sıkı denetim geliyor! Merdiven altı işletme sahibine 3 yıla kadar hapis - EkonomiSağlık turizmine sıkı denetim geliyor‘Altın’ kadar değerli! Kapasite son 5 yılda 2.5 kat arttı, hububatın yüzde 25’i depoda - Ekonomi‘Altın’ kadar değerli! Hububatın yüzde 25’i depodaPiyasalar 6 Şubat'ta nasıl kapandı? Döviz durdu, borsa ve altında yükseliş sürdü - EkonomiDöviz durdu, borsa ve altında yükseliş sürdüİspanya'da asgari ücrete zam! - Ekonomiİspanya'da asgari ücrete zam!
    Sonraki Haber Yükleniyor...