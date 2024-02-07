Borsada seçime kadar 10 bin senaryoları! Endeks 9 bin puan sınırında

2024 yılına hızlı başlangıç yapan borsada moraller yüksek. Ülke risk priminde gerileme, faizlerde zirve noktalardan başlayan gevşeme, enflasyonist ortamın desteği ve not artırımı beklentileri ile pozitif havanın devamını öngören analistler, “8500 ana destek noktası korundukça yerel seçimlere kadar 10 bin puan seviyesi görülebilir” görüşünü dile getiriyor. Borsada dikkat çeken son dakika şirket haberleri, açıklanan son bilançolar, yeni halka arzlara dair bilgiler haberimizde…

ÖMER FARUK BİNGÖL'ÜN HABERİ - Borsa İstanbul’da BİST100 endeksi 9000 puana yakın seyrini sürdürürken, piyasalarda endekse dair pozitif beklentiler de devam ediyor. Analistler yerel seçimlerelere kadar borsada yükseliş ivmesinin devam edebileceğini ve 10 bin seviyesinin gündeme gelebileceğini belirtiyor. Kısa vadede 8800 desteğine vurgu yapan analistler, ana senaryoda 8500 bölgesinin üzerinde kalındıkça trendin yukarı olabileceği yönünde görüşlerini dile getiriyor.

BANKALAR ÖNE ÇIKABİLİR

Ekonomist Murat Sağman, borsada bundan sonraki süreçte 8500 seviyesinin önemli bir destek olacağını belirterek, “Seçime kadar da endekste 10 bin puan seviyesi görülebilir. Şu anda mevduat faizlerinin, 2023 yıl sonuna göre düşmesi ve enflasyonist ortamın varlığı borsayı destekliyor” dedi.

Stratejist Çağlar Toros ise daha kısa vadeli beklentilere dikkat çekerek, “Endekste 8800 seviyesinin üzerinde kalındıkça 9100 hareketi de destek bulabilir. Yabancı yatırımcıların ise özellikle bankalara ilgi duymasını bekleyebiliriz. Ancak bu ilgi, daha çok ülke risk priminin düşmesinden ve not artırımı beklentilerinden kaynaklanabilir" diye konuştu.

HİSSE SEÇERKEN BUNA DİKKAT!

Dr. Nuri Sevgen de borsada profesyonel yatırımcıların sayısının arttığını ve bakiyesi düşük olan yatırımcı sayısında önemli gerilemelerin yaşandığını hatırlatarak, “Şu anda borsada da profesyonellerin yakalayabileceği bir piyasa var. Bilançoların bazıları gerçekten çok iyi bazıları ise beklentileri karşılamıyor. Fiyatlamalar anlamında ise bazı şirketler dolar bazında 2022 seviyelerinde, borsa yatırımcısı buralara bakabilir. Mesela Ereğli Demir Çelik’in defter değeri 1’in altında. Bunun gibi çok hisse var. Seçime kadar borsada bu hareketlilik sürer gibi görünüyor. Ama seçimin ardından bir miktar sıkılaşma artarsa ki beklenti de o yönde, kemer sıkma politikalarından borsa etkilenebilir” uyarısında bulunuyor.

VAKIFBANK VE ANADOLU HAYAT BİLANÇO

2023 bilançoları da gelmeye devam ediyor. Vakıfbank geçen yılına tamamını kapsayan dönemde, yüzde 4,3 yükselişle, 25 milyar 46 milyon TL kâr açıkladı. Bankanın nakdi kredilerinde yıllık %61 artış yaşandı ve 1,5 trilyon TL’ye yükseldi.

Anadolu Hayat ise yıllık bazda yüzde 105 gibi yüksek oranda bir kârlılığa imza attı. Şirketin 2022’de 1 milyar 355 milyon TL olan net kârı, geçen yıl 2 milyar 777,8 milyon TL’ye yükseldi.

BOR ŞEKER TALEP TOPLAYACAK

Bor Şeker A.Ş. (BORSK) 26,54 TL fiyatla 7-8-9 Şubat’ta talep toplama işlemi gerçekleştirecek. 70 milyon adet hissenin arzını hedefleyen şirket, yüzde 29,17 oranında halka açıklık oranına ulaşacak. Şirket bu halka arz ile 1 milyar 857,8 milyon TL gelir sağlayacak. Niğde’deki fabrikasında şeker üretimi alanında faaliyet gösteren Bor Şeker, 2022’de yaklaşık 560 milyon TL satış hasılatına ulaşmıştı.

DİKKAT ÇEKEN ŞİRKET HABERLERİ

Doğanlar Mobilya (DGNMO) geçen ay üç adet Doğtaş, 3 adet Kelebek ve 1 adet Biga Home mağazasını açtığını duyurdu.

Ege Endüstri (EGEEN), ticari araç alanında faaliyet gösteren bir firma ile 10 yıllık dönemi kapsayacak ihracat anlaşması imzaladı.

Emlak Konut GYO, Nidapark İstinye projesinde 4,1 milyar TL olarak öngörülen asgari gelirini, 4,9 milyar TL olarak revize etti.

KAREL Elektronik, bir kamu kurumu ile 24,10 milyon dolar tutarında satış sözleşmesi imzaladı.

MIA Teknoloji, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi ile 4,7 milyon TL’lik bir sene süreyle hizmet satım sözleşmesi imzaladı

SUWEN Tekstil 2024 senesinde 4 milyar TL’lik ciro ve %30,80/31,50 arasında FAVÖK marjı beklediğini duyurdu.

BAK Ambalaj (BAKAB) bugün, %100 oranında bedelsiz bölünüyor. Şirketin 36 milyon TL olan sermeyesi 72 milyon TL’ye çıkarılacak.