Orta Doğu’da yaşanan gelişmeler borsanın da radarında olmaya devam ederken, geçen hafta 12.936’dan kapanış yapan BİST 100’de, yeni hafta sınırlı da olsa pozitif başladı ve ilk işlemlerde 13 bin seviyesinin üzeri test edildi. Analistler, hafta sonunda elektrik ve doğalgaza gelen %25 zammın borsaya da yansımalarının olabileceğini aktararak, sektör bazında önemli uyarılarda bulunuyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Geçen hafta %1,88 primle 12.936 puandan kapanış yapan Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi, yeni haftaya da pozitif bir başlangıç yaptı. Endekste ilk işlemlerde 13 bin seviyesini üzeri test edilirken, yeni haftada da Orta Doğu’daki gelişmeler ve petrol fiyatlarının odak noktasında olduğu belirtiliyor.

Burgan Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede, “Mevcut görünümde 12.900-13.000 bandı kısa vadeli yön tayini açısından kritik bir eşik olarak öne çıkarken, söz konusu bandın aşılması tepki alımlarının güç kazanmasını ve yukarı yönlü hareketin ivme kazanmasını sağlayabilir” denildi.

HABER AKIŞI ÖNEMLİ

Bu bölge üzerinde kalıcı bir fiyatlama oluşmaması halinde satış baskısının yeniden artabileceği ifade edilen analizde, “Bu durumda da 12.650 seviyesinin korunması, düzeltmenin derinleşmemesi ve tepki alımlarının canlı kalması açısından önem arz edecek. Mevcut konjonktürde haber akışına duyarlılığın yüksek kalmaya devam etmesi sebebiyle, kısa vadede temkinli duruşun sürdürülmesinin daha sağlıklı olacağını düşünüyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Borsada bu sektörlere dikkat! Elektrik-gaz zammı nasıl yansıyacak?

50 GÜNLÜK ORTALAMA

Ata Yatırım tarafından paylaşılan günlük analizde de “Geçtiğimiz haftanın genelinde toparlama çabasında olduğunu gözlemlediğimiz endekste, kısa ve orta vade göstergelerin de pozitif yönde hareket ediyor olmasını olumlu değerlendiriyoruz. 50 günlük ortalamanın geçtiği bölge olan 13.011 seviyesi üzerinde gerçekleşebilecek bir kapanış sonrasında, pozisyonların artırılmasını uygun buluyoruz” görüşü dile getirildi.

ELEKTRİK VE GAZ ZAMMI

Tacirler Yatırım ise, hafta sonu elektrik ve doğalgaz tarifelerine yapılan zamlar sebebiyle faiz indirimi beklentilerinin olumsuz etkileneceği görüşünü savundu.

Ekonomist Tuncay Turşucu da evlerde kullanılan elektrik ve doğalgaza %25 hatırlatarak “Bu gelişme bekleniyordu. Buna göre XELKT endeksi geçen hafta %4,05 yükseldi. Son bir ayda ise yükseliş %10,44 oldu. Elektrik sektörü hisselerinde hareketlilik olabilir” değerlendirmesinde bulundu.

HANGİ SEKTÖRLER?

Deniz Yatırım tarafından paylaşılan analizde ise YEKDEM oranı yüksek şirketlerin daha dengeli göründüğü belirtilerek, “İlk etapta GWIND, AYDEM, AKFYE, AYEN, ENTRA, MOGAN gibi şirketlerde olumlu etkilenme bekleriz. Gazdaki fiyat artışı ise hem doğalgazdan elektrik üretimi yapan hem de maliyet tarafından etkilenecek sanayi şirketlerinde kısmen olumsuz etki oluşturabilir. Üretim maliyeti içinde doğalgaz yoğun sektörleri cam, seramik, çimento, gübre ve demir çelik olarak sıralayabiliriz” ifadelerine yer verildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası