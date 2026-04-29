Borsa İstanbul’da 2026 performansı (28 Nisan kapanış fiyatına göre) %78,90 olarak gerçekleşen Aselsan, ilk çeyrek bilançosunu açıkladı. Savunma devi, Ocak-Mart döneminde 4,7 milyar TL’lik piyasa beklentisine karşılık 5,5 milyar TL kâr bildirdi. ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, “Küresel marka olma yolunda yürümeye devam edeceğiz" dedi.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Borsa İstanbul şirketlerinin ilk çeyrek bilançoları gelmeye devam ediyor. Sanayi devi Aselsan da finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre Aselsan, 2026 yılının ilk çeyreğinde 5,5 milyar TL net kâr açıkladı. Bu kâr, piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Analistler 4,7 milyar TL kâr tahmininde bulunmuştu.

Bu arada şirketin ilk çeyrek hasılatı da %15 yükseldi ve 34,3 milyar TL'ye çıktı. Aselsan’ın yeni ihracat sözleşmeleri de %69 gibi yüksek bir oranda arttı ve 629 milyon dolar oldu.

BORSADA 2026’DA %78,90 PRİM

Borsa İstanbul’un en değerli şirketi olan Aselsan’ın hisseleri geçen yılı %220 primle 231,70 TL’den tamamlamıştı.

Bu yıl ise 28 Nisan itibarıyla hissenin kapanış fiyatı 414,50 TL’den gerçekleşti. Böylece yıl başından itibaren ASELS hissesinde yaşanan prim %78,90’ı buldu.

Borsada bu yıl %79 prim yaptı! Aselsan’ın kârı beklentileri aştı

SÖZLEŞMELERİN YARISI İHRACATA

ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, "aselsaneXt" programına başladıkları 2024 yılından itibaren çok güçlü bir finansal performans sergilediklerini belirterek; ortaya konulan dönüşümün uluslararası aktörlerin de dikkatini çektiğini ifade ederek, ilk çeyrekte imzaladıkları sözleşmelerin yarısının ihracat kaynaklı olmasının değerli bir gösterge olduğunun altını çizdi.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Altında en kötü senaryo! Ünlü ekonomist kritik seviyeyi verdi

ÜÇ YENİ ÜRÜN GELİYOR

Gelecek hafta gerçekleşecek SAHA İstanbul'da üç yeni ürünü tanıtacaklarını açıklayan Akyol, şunları söyledi: “Bu ürünler, modern harp sahasını yakından takip ettiğimizi, değişen şartlara hızlı bir şekilde cevap üretebildiğimizi ve küresel rekabet kapasitemizi ortaya koyacak. İlk çeyrek sonuçlarımız, 2026 ve sonrası hedeflerimizi gerçekleştireceğimize dair güçlü bir işaret olmuştur. Bu güçlü performans ile birlikte küresel marka olma yolunda yürümeye devam edeceğiz."

Haberle İlgili Daha Fazlası