Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 130,79 puan artarak 12.385,61 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 6,56 puan ve yüzde 0,05 artışla 12.261,38 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 12.235,95 puanı, en yüksek 12.428,44 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,07 değer kazanarak 12.385,61 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 176,58 puan ve yüzde 1,32 artışla 13.555,71 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 1,96, sanayi endeksi yüzde 1,86, hizmetler endeksi yüzde 1,52, değer kazanırken, mali endeks yüzde 0,14 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 70'i prim yaptı, 27'si geriledi, 3 tanesi yatay seyretti. ASELSAN, Türk Altın İşletmeleri, Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C) ile Koç Holding en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

