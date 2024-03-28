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Haberler > Ekonomi > Borsada sert yükseliş! Yabancı yatırımcı yüklü alıyor…

Borsada sert yükseliş! Yabancı yatırımcı yüklü alıyor…

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Borsada sert yükseliş! Yabancı yatırımcı yüklü alıyor…

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Borsada son dakika! BİST100 endeksi 28 Mart işlemlerinde yüzde 3,1 yükselerek 9079 puandan kapanış yaptı. Banka hisselerinde yüzde 5’e varan yükselişler dikkat çekerken; yüksek bedelsiz bölünme açıklayan SASA Polyester, BİST100’de %9,97 primle en çok kazandıran hisse oldu. Bu arada yabancı yatırımcılar 22 Mart ile biten haftada, borsada 429 milyon dolarla, 2024’ün en yüksek haftalık hisse alım işlemini gerçekleştirdi.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Bir süredir yatay bantta hareketler sergileyen borsada, 28 Mart işlem günü oldukça pozitif geçti. Seçimlere artık bir işlem günü kalırken, BİST100 endeksi yüzde 3,1 yükselerek 9079 puandan kapanış gerçekleştirdi. Özellikle bankalar ve büyük hisselerde dikkat çeken hareketler yaşanıyor. Bugün Akbank yüzde 5,36 prim yaparken, Yapı Kredi yüzde 4,09 ve İş Bankası yüzde 3,60 yükseldi. Türk Hava Yolları da yüzde 5,31 primle, tarihî zirve seviyelerine çıktı.

EN ÇOK YÜKSELEN VE DÜŞEN HİSSELER

28 Mart gününde BİST100’de toplam işlem hacmi 96,4 milyar TL olarak gerçekleşirken; SASA, Vestel, Türk Traktör, Koç Holding ve Girişim Elektrik; yüzde 10,0/6,40 arası primlenme ile en çok yükselen hisseler arasında yer aldı. Akfen Yenilenebilir Enerji, BERA Holding, SDT Teknoloji, Konya Çimento ve Gübre Fabrikaları; yüzde 4,35/1,80 arasında değişen oranlarla, en çok düşen hisseler olarak öne çıktı.

THYAO, AKBNK, SAHOL, KCHOL ve TUPRS hisseleri de para girişi gerçekleşen şirketler arasında ilke sıralara ketler arasında ilke sıralara yerleşti.

YABANCI YATIRIMCILAR YÜKLÜ ALIYOR

Ekonomi yönetimi tarafından uygulanan rasyonel politikalar, ülke risk primini düşürerek güven ortamını güçlendirmeye başladı. Böylece yabancı yatırımcı girişleri de hızlandı. 22 Mart ile biten haftada yabancı yatırımcılar Borsa İstanbul’dan 429 milyon dolarlık hisse senedi aldı. Bu rakam 2024 yılında bir haftada gerçekleşen en yüklü alım olarak da kayıtlara geçti.

YENİ REKORLAR GELEBİLİR

Bu hafta da benzer şekilde ciddi yabancı alımlarının gerçekleştiğini aktaran analistler, “Seçim belirsizliği ortadan kalkınca, borsa da önünü daha net görecektir. O süreçte 9450 direncinin aşılarak rekor seviyelere doğru yolculuk başlayabilir” görüşünü dile getirdi.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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