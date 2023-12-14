Brent petrol sert düştü akaryakıta indirim gözüktü! Benzine büyük indirim mi geliyor? 14 Aralık güncel benzin ve motorin fiyatları

14 Aralık 2023 11:59 - Güncelleme Tarihi: 14 Aralık 2023 11:59

Editör: Burak Akdoğan / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Fed faiz kararını sabit tutmasının ardından Brent petrolde düşüş başladı. Aralık ayından bu yana düşüşte olan Brent petrol yeni güne 72 dolarla başladı. Petrol fiyatları son 6 ayın en düşük seviyesini görürken gözler benzin ve motorine çevrildi. Peki akaryakıt fiyatlarına yeni indirim gelecek mi? 14 Aralık 2023 benzin, LPG ve motorin fiyatları ne kadar? Araç sahiplerinin beklediği haber geldi. Büyük indirim kapıda!

BRENT PETROL SERT DÜŞTÜ AKARYAKITA İNDİRİM GÖZÜKTÜ

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) dün açıkladığı verilere göre, ülkedeki ticari ham petrol stoklarını geçen hafta yaklaşık 4 milyon 300 bin varil azaldı. Piyasa beklentisi, stokların 1 milyon 500 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ayrıca, ABD Merkez Bankasının (Fed) dün politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutacağını açıklamasının ardından ABD ekonomisinin yumuşak iniş yapabileceği ihtimali ve petrol talebinin endişe edildiği kadar düşmeyeceğine yönelik beklentiler de fiyatların yükselişini destekledi.

Brent Petrol için açıklanan verilere göre geçtiğimi salı günü 76,66 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 73,24 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.50 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,84 azalışla 72,62 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 68,03 dolardan işlem gördü.

AKARYAKITA İNDİRİM GELECEK Mİ?

Geçtiğimiz hafta 7 Aralık 2023 Perşembe gününden itibaren motorin fiyatarına 1 lira 30 kuruşluk 8 Aralık itibaren 88 kuruşluk indiirmler yapıldı. 9 Aralık 2023 tarihinde ise benzin fiyatlarına 1 lira 65 kuruşluk bir indirim yapıldı. Brent petroldeki düşüş sonrası gözler yeniden akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Şuan için indirim haberi gözükmezken gözler sektör kaynaklarına çevrildi.

14 ARALIK 2023 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

İstanbul Anadolu Yakası'nda benzin fiyatı: 32.97 TL

İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 35.45 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 18.15 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda benzin fiyatı: 33.02 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 35.51 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 18.18 TL

ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı: 33.70 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı: 36.09 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 18.22 TL

İZMİR BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI