Altın ve gümüşte peş peşe gelen rekorların ardından yaşanan sert geri çekilmeler yatırımcıları endişelendirirken, TGRT Haber canlı yayınında konuşan Doç. Dr. Filiz Eryılmaz piyasalardaki dalgalanmanın perde arkasını anlattı. Teminat artırımlarıyla tetiklenen satışlara ve panik havasına dikkat çeken Eryılmaz, altın ve gümüşün neden farklı yönlere savrulduğunu açıklarken, “Bu seviyelerden alım yapılır mı?” sorusuna yönelik kritik uyarılarda bulundu.

Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, TGRT Haber canlı yayınında altın ve gümüş piyasalarındaki sert dalgalanmalara dikkat çekerek, son dönemde yaşanan hızlı yükselişlerin ardından gelen düşüşlerin sürpriz olmadığını söyledi. Eryılmaz, özellikle gümüşte aşırı alım koşullarının oluştuğunu vurgularken, kaldıraçlı işlemlere yönelik teminat artışları ve ABD’den gelen enflasyon verilerinin panik satışlarını tetiklediğini belirtti. Altında volatilitenin çok yüksek seyrettiğini ifade eden Eryılmaz, yeni alımlar için piyasaların bir süre daha izlenmesi gerektiğini dile getirdi.

Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, TGRT Haber'de merak edilenleri cevapladı

"PARABOLİK YÜKSELİŞ YERİNİ SERT DÜZELTMEYE BIRAKTI"

Filiz Eryılmaz'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Hem gümüşte hem altında inanılmaz sert yükselişler vardı. Gümüş ve gümüşe endeksli varlıklarda yüzde 300’e varan yükselişleri gördük. Son haftalarda hepten temel neden ortada olmasa bile sürekli olarak ciddi bir momentumla yukarı giden bir varlık var. Dolayısıyla bir varlığın sürekli bu kadar parabolik bir yükselişle yukarı gitmesi mümkün değil. Bir yerde bir düzeltmeye maruz kalması zaten bekleniyordu. Bu yön itibariyle çok sürpriz değil. Daha dinlene dinlene, ara ara düzeltme yapa yapa gitmesi lazım. Yani bir varlık yükseldiğinde ya biraz dinlenecek sonra yükselişine devam edecek ya da biraz geri çekilip sonra yükselişine devam edecek. Böyle gitmesi çok daha sağlıklı olur.

Hele ki gümüş tarafında inanılmaz her gün neredeyse gün içinde tarihi rekorları sürekli olarak test ettiğimiz bir süreçten bahsediyoruz. Şimdi Amerika'da bir kurum var. Gümüş tarafında özellikle çok kaldıraçlı dediğimiz yani riskli pozisyonlar var. Şimdi kaldıraçlı pozisyonları alırken de tabii teminat ödemeniz gerekiyor. Bir teminat belirtmeniz gerekiyor. Eğer sistemde bir çok sıkıntı görüyorsa bu kurum, kaldıraçlı pozisyonlar tarafında bu teminatları artırarak daha fazla pozisyon açılmasının önüne geçmeye çalışıyor. Çünkü bu aşırı yükseliş sonra inanılmaz sert dönüşe, düşüşe geçtiği zaman birçok insan bundan mağdur olabiliyor. Teminatları artırdı ve teminatları artırır artırmaz büyük oyuncular tarafında kaldıraçlı pozisyonları kullananlar, teminatı karşılayamadıkları için pozisyonlarını kapatmak zorunda kaldılar. Yani satışa geçmek zorunda kaldılar.

Şimdi onların satışa geçtiği dönem de öyle bir dönem ki… İşte Fed başkan adayı Kevin Warsh, görece şahin bir isim. Piyasa onu da abarttı. Kevin Warsh ismini biz ilk kez duymuyoruz bu arada. Zaten aylardır birinci sırada Kevin Warsh ismi fiyatlanıyor. Bu bilinen bir şey. Yeni ilk defa ortaya çıkmış bir aday değil. O işin bahanesi oldu. Kevin Warsh ortaya çıktı. Cuma günü Amerika'dan enflasyon verileri beklenti üstü geldi. Hepten küçük yatırımcı korktu. Ve panik satışı var. Temel neden budur aslında.

ALTIN-GÜMÜŞ YATIRIMCILARI NE YAPMALI?

İnanılmaz volatil altın bugün. Bakın 4865 dolardan kapattık, 4.400 dolara kadar indik. 465 dolar bir düştü. Sonra tepki verdi. Şu anki seviyesine bakıyorum. 4.764 dolar. Bu kez düştüğü en düşük yerden 364 dolar yukarı çıktı.

Gümüşe bakıyorum. Gümüşte hareket o kadar güçlü değil. Çünkü altın-gümüş rasyosu altın lehine döndüğü için, altına inen şu an gümüşe göre çok daha güçlü. Çünkü gümüş çok sert düştü ki bu normal. Gümüş arzı çok az. Manipülasyon çok güçlüdür gümüş tarafından. Şu an tepki hareketinin geldiğini görüyorum. Yani inanılmaz volatil bir piyasa var. Dolayısıyla benim önerim şudur. Yani piyasanın bir oturduğunu görmek gerektiği kanaatim, yeni alımlar için. Dolayısıyla altın yatırımcısını ben ikiye bir ayırayım. Kesinlikle kısa vadeliler için yani kabaca 4.700 dolar üzerinde tutunma görmeden… Ne demek kısa vadede? Kısa vadede alıp satıp bundan para kazanmak isteyenler için ya da çok kısa süre sonra para ihtiyacı olanlar için, 4.700 üzerinde tutunmayı görmeleri lazım.

Uzun vadeliler bize de çok soruyorlar. Evet bu bir risktir ama bu riski göze almak istiyorlarsa; en risk hareket burada şu olur. Mesela 4.400 dolara geldi mi bir kademi oradan alırlar, bir kademe buradan alırlar. Ellerindeki parayı tek seferle de almasınlar, al unutçular. 3’e 4'e bölsünler paralarını. Her belirgin geri çekilmede alabilirler. Ama ben onu bile önermiyorum. En azından yarın da bir görmek gerektiği kanaatindeyim. Yarını da görelim. Ondan sonra bu anlattığım stratejiyi de uzun altın yatırımsı yapabilir.

Gümüşte de bence kısa vadede maliyetleri yukarıda olanlar kâr alımını bile düşünebilirler diye düşünüyorum.

"GÜMÜŞTE GÜVEN ZAYIFLADI, ALTIN DAHA GÜÇLÜ DURUYOR"

Tarihi olarak da baktığımızda gümüş çok sert düştüğünde altın kadar altın da onunla birlikte düşmüş. Altın kadar toparlanamamış. Bence altın daha olumlu gider bu saatten sonra. Çünkü altını destekleyen nedenler var. Jeopolitik riskler var, belirsizlikler var. Tabii ki faiz indirimi gümüşe de yarayacak ama gümüşteki hareketin çok büyük bir kısmı köpüktü, spekülasyondu. Onun için bence altın daha kolay toparlayacak. Gümüşe inanç biraz azaldığı için yatırımcı biraz uzak durabilir gümüş tarafından.

