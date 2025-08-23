Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bu sene az çıktı, fiyatlar uçtu! 150 gramlık olanı 350 TL'ye satılıyor

Bu sene az çıktı, fiyatlar uçtu! 150 gramlık olanı 350 TL’ye satılıyor

Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Balıkçılar Sinop’ta palamut tuttu ama az çıktığı için tanesi 350 liradan satılıyor. Çaparilerle 150–200 gram arasında değişen palamutlar avlanıyor, ancak miktar oldukça sınırlı.

Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre 12 metrenin altındaki balıkçı tekneleri için av yasağının 15 Ağustos’ta sona ermesinin ardından denize açılan balıkçılar, nadir de olsa palamut avlıyor.

TANESİ 350 LİRADAN ALICI BEKLİYOR

Tekneleri ile açılan ve çaparilerle avlanan balıkçıların tuttuğu palamutlar tezgahlardaki yerini aldı. Az sayıda avlanan palamutların tanesi tezgahlarda 350 liradan satılıyor. Bu yıl palamudun az çıkması ve sezonunun kısa sürmesi bekleniyor.

Sinop Abalı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ömer Tuncer, Tarım ve Orman Bakanlığınca bu yıl tebliğlerde değişiklik yapıldığını ve 12 metrenin altındaki geleneksel kıyı balıkçılarına 15 Ağustos’tan itibaren palamut avcılığının serbest bırakıldığını söyledi.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VURDU AMA BALIKÇILAR UMUDUNU KESMİYOR

Yasağın sona ermesiyle ağlarla tutulacak kadar büyük sürülere rastlamadıklarını belirten Tuncer, şunları kaydetti:

"Çapari ile 150 ile 200 gram arasındaki palamutlar avlanıyor. Tutulanlar da şu anda az. Dünyada büyük bir iklim değişikliği olduğu için denizlerimizde de bir değişiklik başladı. Şu anda palamut az gözüküyor ama daha umudumuzu kaybetmedik. Hava şartları hiç uygun değil şu anda. Normal hava şartları yoluna girdiğinde yine tam umduğumuz olmasa da bizleri ve balıkçıları doyuracak kadar balık tutacağımıza inanıyoruz."

PALAMUT KÜÇÜK VE AZ, HAMSİDE BOLLUK OLABİLİR

Endüstriyel balıkçılığın sezonu açıldığında durumun daha net anlaşılacağını vurgulayan Ömer Tuncer, "Endüstriyel balıkçılıkta bu sene hamsiden umudumuz var. Hamside bu sene biraz bolluk gözüküyor" dedi.

Sinoplu balıkçı İbrahim Gündoğdu da "Küçük tekne ve difanacı ve oltacı arkadaşlarımızın tuttukları balık çok az. Geçen seneye göre onda biri diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Hava şartları müsait olmadığından bu sezon için balıkların yavru tutmadığına dikkati çeken Gündoğdu, "Yavru tutmadığı için de balık bu sene çok az. Göründüğü gibi geçen yıl bu zamanda 450-500 gram olan palamutlar, şu anda 150-160 gram civarında. Hava şartları da pek müsait değil. Sürekli esiyor. Gündoğusu, poyraz ve karayel. Bu sene palamut sezonu kısa sürecek" diye konuştu.

