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    BUGÜN HALKA ARZ VAR MI? | 14 - 15 Aralık bu hafta halka arz olacak şirketler neler, var mı? Halka arz takvimi!

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    BUGÜN HALKA ARZ VAR MI? | 14 - 15 Aralık bu hafta halka arz olacak şirketler neler, var mı? Halka arz takvimi!
    Borsa

    Bugün halka arz var mı? merak edildi. Son zamanlarda yakından takip edilen halka arzlarda araştırmalar sürüyor. Hisse alım - satımı yapan vatandaşların gündeminde ise bu hafta halka arz var mı? sorusu oldu. Peki, Bugün halka arz var mı? 14 Aralık bu hafta halka arz olacak şirketler neler, var mı? İşte halka arz takvimi!

    Bugün halka arz var mı? merak edilenler arasında yer alıyor. Halka arz satın almak isteyenlerin gündeminde bu hafta hangi şirketlerin halka arz olacağı yer aldı. Yatırım aracı olan halka arzı tercih edenler Bugün halka arz var mı? 14 Aralık bu hafta halka arz olacak şirketler neler, var mı? Halka arz takvimini araştırıyor. Detaylar...

    BUGÜN HALKA ARZ VAR MI?

    11 Aralık haftası halka arz olan şirketler şöyle:

    Kuzey Boru A.Ş.

    Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

    Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş

    AVRUPAKENT HALKA ARZ NE ZAMAN?

    Şirket 13-14-15 Aralık tarihinde halka arz olacak. Talep toplama işlemlerinin bitmesinin ardından ise borsada işlem görmeye başlayacak.

    AVRUPAKENT HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

    Avrupakent halka arzı katılım endeksine uygundur.

    BUGÜN HALKA ARZ VAR MI? | 14 - 15 Aralık bu hafta halka arz olacak şirketler neler, var mı? Halka arz takvimi!

    SURGY KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

    Sur Yapı şirketinin halka arzının katılım endeksine uygun olduğu duyuruldu.

    SUR YAPI HİSSE NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?

    7-8 Aralık tarih aralığında talep toplayacak olan Sur Yapı, talep toplama işlemlerinin ardından ise borsada işlem görmeye başlayacak.

    KATILIM ENDEKSİNE UYGUN HİSSELER NELER?

    1    BINHO    1000 YATIRIMLAR HOL.
    2    AVOD    A.V.O.D GIDA VE TARIM
    3    ACSEL    ACIPAYAM SELULOZ
    4    ADGYO    ADRA GMYO
    5    AFYON    AFYON CIMENTO
    6    AKCNS    AKCANSA
    7    ATEKS    AKIN TEKSTIL
    8    AKSGY    AKIS GMYO
    9    AKSA    AKSA
    10    AKSEN    AKSA ENERJI
    11    ALBRK    ALBARAKA TURK
    12    ALCTL    ALCATEL LUCENT TELETAS
    13    ALKA    ALKIM KAGIT
    14    ALKIM    ALKIM KIMYA
    15    ASUZU    ANADOLU ISUZU
    16    ANELE    ANEL ELEKTRIK
    17    ARDYZ    ARD BILISIM TEKNOLOJILERI
    18    ARENA    ARENA BILGISAYAR
    19    ARZUM    ARZUM EV ALETLERI
    20    ASGYO    ASCE GMYO
    21    ASELS    ASELSAN
    22    ATAGY    ATA GMYO
    23    ATAKP    ATAKEY PATATES
    24    ATATP    ATP YAZILIM
    25    BNTAS    BANTAS AMBALAJ
    26    BANVT    BANVIT
    27    BARMA    BAREM AMBALAJ
    28    BASGZ    BASKENT DOGALGAZ GMYO
    29    BAYRK    BAYRAK TABAN SANAYI
    30    BRKSN    BERKOSAN YALITIM
    31    BEYAZ    BEYAZ FILO
    32    BIMAS    BIM MAGAZALAR
    33    BIOEN    BIOTREND CEVRE VE ENERJI
    34    BRLSM    BIRLESIM MUHENDISLIK
    35    BOBET    BOGAZICI BETON SANAYI
    36    BORLS    BORLEASE OTOMOTIV
    37    BURCE    BURCELIK
    38    BURVA    BURCELIK VANA
    39    BUCIM    BURSA CIMENTO
    40    CATES    CATES ELEKTRIK
    41    CLEBI    CELEBI
    42    CELHA    CELIK HALAT
    43    CEMAS    CEMAS DOKUM
    44    CEMTS    CEMTAS
    45    CMBTN    CIMBETON
    46    COSMO    COSMOS YAT. HOLDING
    47    CWENE    CW ENERJI
    48    DAPGM    DAP GAYRIMENKUL
    49    DARDL    DARDANEL
    50    DGATE    DATAGATE BILGISAYAR
    51    DESA    DESA DERI
    52    DESPC    DESPEC BILGISAYAR
    53    DITAS    DITAS DOGAN
    54    DMRGD    DMR UNLU MAMULLER
    55    DOFER    DOFER YAPI MALZEMELERI
    56    DGNMO    DOGANLAR MOBILYA
    57    ARASE    DOGU ARAS ENERJI
    58    DOAS    DOGUS OTOMOTIV
    59    DOGUB    DOGUSAN
    60    EBEBK    EBEBEK MAGAZACILIK
    61    EDATA    E-DATA TEKNOLOJI
    62    EGGUB    EGE GUBRE
    63    EGPRO    EGE PROFIL
    64    EKOS    EKOS TEKNOLOJI
    65    EKSUN    EKSUN GIDA
    66    ELITE    ELITE NATUREL ORGANIK GIDA
    67    ENJSA    ENERJISA ENERJI
    68    ERCB    ERCIYAS CELIK BORU
    69    EREGL    EREGLI DEMIR CELIK
    70    ERSU    ERSU GIDA
    71    ESCOM    ESCORT TEKNOLOJI
    72    TEZOL    EUROPAP TEZOL KAGIT
    73    EYGYO    EYG GMYO
    74    FADE    FADE GIDA
    75    FMIZP    F-M IZMIT PISTON
    76    FONET    FONET BILGI TEKNOLOJILERI
    77    FORMT    FORMET METAL VE CAM

    78    FRIGO    FRIGO PAK GIDA
    79    FZLGY    FUZUL GMYO
    80    GEDZA    GEDIZ AMBALAJ
    81    GENTS    GENTAS
    82    GEREL    GERSAN ELEKTRIK
    83    GMTAS    GIMAT MAGAZACILIK
    84    GESAN    GIRISIM ELEKTRIK SANAYI
    85    GOLTS    GOLTAS CIMENTO
    86    GOODY    GOOD-YEAR
    87    GRTRK    GRAINTURK TARIM
    88    GUBRF    GUBRE FABRIK.
    89    GRSEL    GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK
    90    HATSN    HATSAN GEMI
    91    HKTM    HIDROPAR HAREKET KONTROL
    92    HUBVC    HUB GIRISIM
    93    HUNER    HUN YENILENEBILIR ENERJI
    94    ICUGS    ICU GIRISIM
    95    IDGYO    IDEALIST GMYO
    96    IHEVA    IHLAS EV ALETLERI
    97    IHLGM    IHLAS GAYRIMENKUL
    98    IHGZT    IHLAS GAZETECILIK
    99    IHYAY    IHLAS YAYIN HOLDING
    100    INGRM    INGRAM BILISIM
    101    INTEM    INTEMA
    102    INVES    INVESTCO HOLDING
    103    ISKPL    ISIK PLASTIK
    104    IEYHO    ISIKLAR ENERJI YAPI HOL.
    105    ISDMR    ISKENDERUN DEMIR CELIK
    106    IZINV    IZ YATIRIM HOLDING
    107    IZFAS    IZMIR FIRCA
    108    JANTS    JANTSA JANT SANAYI

    BUGÜN HALKA ARZ VAR MI? | 14 - 15 Aralık bu hafta halka arz olacak şirketler neler, var mı? Halka arz takvimi!
    109    KFEIN    KAFEIN YAZILIM
    110    KLKIM    KALEKIM KIMYEVI MADDELER
    111    KLSER    KALESERAMIK
    112    KRDMA    KARDEMIR (A)
    113    KRDMB    KARDEMIR (B)
    114    KRDMD    KARDEMIR (D)
    115    KARSN    KARSAN OTOMOTIV
    116    KRTEK    KARSU TEKSTIL
    117    KARYE    KARTAL YEN. ENERJI
    118    KTLEV    KATILIMEVIM TAS. FIN.
    119    KATMR    KATMERCILER EKIPMAN
    120    KAYSE    KAYSERI SEKER FABRIKASI
    121    KRVGD    KERVAN GIDA
    122    KZBGY    KIZILBUK GYO
    123    KCAER    KOCAER CELIK
    124    KNFRT    KONFRUT GIDA
    125    KONTR    KONTROLMATIK TEKNOLOJI
    126    KONYA    KONYA CIMENTO
    127    KONKA    KONYA KAGIT
    128    KGYO    KORAY GMYO
    129    KRGYO    KORFEZ GMYO
    130    KRPLS    KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ
    131    KOPOL    KOZA POLYESTER
    132    KRSTL    KRISTAL KOLA
    133    KRONT    KRON TEKNOLOJI
    134    KUTPO    KUTAHYA PORSELEN
    135    LINK    LINK BILGISAYAR
    136    LOGO    LOGO YAZILIM
    137    LKMNH    LOKMAN HEKIM SAGLIK
    138    MAKTK    MAKINA TAKIM
    139    MANAS    MANAS ENERJI YONETIMI
    140    MTRKS    MATRIKS BILGI DAGITIM
    141    MAVI    MAVI GIYIM
    142    MEDTR    MEDITERA TIBBI MALZEME
    143    MEGAP    MEGA POLIETILEN
    144    MEKAG    MEKA BETON
    145    MNDRS    MENDERES TEKSTIL
    146    MERCN    MERCAN KIMYA
    147    MERKO    MERKO GIDA
    148    MHRGY    MHR GMYO
    149    MIATK    MIA TEKNOLOJI
    150    MIPAZ    MILPA
    151    MPARK    MLP SAGLIK
    152    MOBTL    MOBILTEL ILETISIM
    153    MNDTR    MONDI TURKEY
    154    EGEPO    NASMED EGEPOL
    155    NTGAZ    NATURELGAZ
    156    NETAS    NETAS TELEKOM.
    157    NIBAS    NIGBAS NIGDE BETON
    158    NUHCM    NUH CIMENTO
    159    ODAS    ODAS ELEKTRIK
    160    ONCSM    ONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER
    161    ORGE    ORGE ENERJI ELEKTRIK
    162    OYAKC    OYAK CIMENTO
    163    OYLUM    OYLUM SINAI YATIRIMLAR

    164    OZRDN    OZERDEN AMBALAJ
    165    OZSUB    OZSU BALIK
    166    PNLSN    PANELSAN CATI CEPHE
    167    PARSN    PARSAN
    168    PASEU    PASIFIK EURASIA LOJISTIK
    169    PSGYO    PASIFIK GMYO
    170    PCILT    PC ILETISIM MEDYA
    171    PGSUS    PEGASUS
    172    PEKGY    PEKER GMYO
    173    PENGD    PENGUEN GIDA
    174    PENTA    PENTA TEKNOLOJI URUNLERI DAGITIM
    175    PETUN    PINAR ET VE UN
    176    PNSUT    PINAR SUT
    177    PKART    PLASTIKKART
    178    PLTUR    PLATFORM TURIZM
    179    POLHO    POLISAN HOLDING
    180    POLTK    POLITEKNIK METAL
    181    RALYH    RAL YATIRIM HOLDING
    182    RODRG    RODRIGO TEKSTIL
    183    RUBNS    RUBENIS TEKSTIL
    184    SAFKR    SAFKAR EGE SOGUTMACILIK
    185    SANEL    SANEL MUHENDISLIK
    186    SANFM    SANIFOAM ENDUSTRI
    187    SANKO    SANKO PAZARLAMA
    188    SASA    SASA POLYESTER
    189    SEKUR    SEKURO PLASTIK
    190    SELEC    SELCUK ECZA DEPOSU
    191    SELGD    SELCUK GIDA
    192    SELVA    SELVA GIDA
    193    SRVGY    SERVET GMYO
    194    SILVR    SILVERLINE ENDUSTRI
    195    SNGYO    SINPAS GMYO
    196    SMRTG    SMART GUNES ENERJISI TEK.
    197    SMART    SMARTIKS YAZILIM
    198    SOKE    SOKE DEGIRMENCILIK
    199    SONME    SONMEZ FILAMENT
    200    SUNTK    SUN TEKSTIL
    201    SUWEN    SUWEN TEKSTIL
    202    TABGD    TAB GIDA 
    203    TKFEN    TEKFEN HOLDING
    204    TDGYO    TREND GMYO
    205    TUKAS    TUKAS
    206    TMSN    TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR
    207    TUPRS    TUPRAS
    208    TUREX    TUREKS TURIZM TASIMACILIK
    209    MARBL    TUREKS TURUNC MADENCILIK
    210    THYAO    TURK HAVA YOLLARI
    211    TRILC    TURK ILAC SERUM

    BUGÜN HALKA ARZ VAR MI? | 14 - 15 Aralık bu hafta halka arz olacak şirketler neler, var mı? Halka arz takvimi!

    212    PRKAB    TURK PRYSMIAN KABLO
    213    ULUSE    ULUSOY ELEKTRIK
    214    ULUUN    ULUSOY UN SANAYI
    215    USAK    USAK SERAMIK
    216    VAKKO    VAKKO TEKSTIL
    217    VBTYZ    VBT YAZILIM
    218    VRGYO    VERA KONSEPT GMYO
    219    VERUS    VERUSA HOLDING
    220    VESTL    VESTEL
    221    VESBE    VESTEL BEYAZ ESYA
    222    YATAS    YATAS
    223    YYLGD    YAYLA GIDA
    224    YEOTK    YEO TEKNOLOJI ENERJI
    225    YUNSA    YUNSA
    226    ZEDUR    ZEDUR ENERJI
    227    ZRGYO    ZIRAAT GMYO

     

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