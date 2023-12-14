BUGÜN HALKA ARZ VAR MI? | 14 - 15 Aralık bu hafta halka arz olacak şirketler neler, var mı? Halka arz takvimi!
Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Bugün halka arz var mı? merak edildi. Son zamanlarda yakından takip edilen halka arzlarda araştırmalar sürüyor. Hisse alım - satımı yapan vatandaşların gündeminde ise bu hafta halka arz var mı? sorusu oldu. Peki, Bugün halka arz var mı? 14 Aralık bu hafta halka arz olacak şirketler neler, var mı? İşte halka arz takvimi!
Bugün halka arz var mı? merak edilenler arasında yer alıyor. Halka arz satın almak isteyenlerin gündeminde bu hafta hangi şirketlerin halka arz olacağı yer aldı. Yatırım aracı olan halka arzı tercih edenler Bugün halka arz var mı? 14 Aralık bu hafta halka arz olacak şirketler neler, var mı? Halka arz takvimini araştırıyor. Detaylar...
BUGÜN HALKA ARZ VAR MI?
11 Aralık haftası halka arz olan şirketler şöyle:
Kuzey Boru A.Ş.
Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş
AVRUPAKENT HALKA ARZ NE ZAMAN?
Şirket 13-14-15 Aralık tarihinde halka arz olacak. Talep toplama işlemlerinin bitmesinin ardından ise borsada işlem görmeye başlayacak.
AVRUPAKENT HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Avrupakent halka arzı katılım endeksine uygundur.
SURGY KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Sur Yapı şirketinin halka arzının katılım endeksine uygun olduğu duyuruldu.
SUR YAPI HİSSE NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?
7-8 Aralık tarih aralığında talep toplayacak olan Sur Yapı, talep toplama işlemlerinin ardından ise borsada işlem görmeye başlayacak.
KATILIM ENDEKSİNE UYGUN HİSSELER NELER?
1 BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL.
2 AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM
3 ACSEL ACIPAYAM SELULOZ
4 ADGYO ADRA GMYO
5 AFYON AFYON CIMENTO
6 AKCNS AKCANSA
7 ATEKS AKIN TEKSTIL
8 AKSGY AKIS GMYO
9 AKSA AKSA
10 AKSEN AKSA ENERJI
11 ALBRK ALBARAKA TURK
12 ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS
13 ALKA ALKIM KAGIT
14 ALKIM ALKIM KIMYA
15 ASUZU ANADOLU ISUZU
16 ANELE ANEL ELEKTRIK
17 ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI
18 ARENA ARENA BILGISAYAR
19 ARZUM ARZUM EV ALETLERI
20 ASGYO ASCE GMYO
21 ASELS ASELSAN
22 ATAGY ATA GMYO
23 ATAKP ATAKEY PATATES
24 ATATP ATP YAZILIM
25 BNTAS BANTAS AMBALAJ
26 BANVT BANVIT
27 BARMA BAREM AMBALAJ
28 BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO
29 BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI
30 BRKSN BERKOSAN YALITIM
31 BEYAZ BEYAZ FILO
32 BIMAS BIM MAGAZALAR
33 BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI
34 BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK
35 BOBET BOGAZICI BETON SANAYI
36 BORLS BORLEASE OTOMOTIV
37 BURCE BURCELIK
38 BURVA BURCELIK VANA
39 BUCIM BURSA CIMENTO
40 CATES CATES ELEKTRIK
41 CLEBI CELEBI
42 CELHA CELIK HALAT
43 CEMAS CEMAS DOKUM
44 CEMTS CEMTAS
45 CMBTN CIMBETON
46 COSMO COSMOS YAT. HOLDING
47 CWENE CW ENERJI
48 DAPGM DAP GAYRIMENKUL
49 DARDL DARDANEL
50 DGATE DATAGATE BILGISAYAR
51 DESA DESA DERI
52 DESPC DESPEC BILGISAYAR
53 DITAS DITAS DOGAN
54 DMRGD DMR UNLU MAMULLER
55 DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI
56 DGNMO DOGANLAR MOBILYA
57 ARASE DOGU ARAS ENERJI
58 DOAS DOGUS OTOMOTIV
59 DOGUB DOGUSAN
60 EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK
61 EDATA E-DATA TEKNOLOJI
62 EGGUB EGE GUBRE
63 EGPRO EGE PROFIL
64 EKOS EKOS TEKNOLOJI
65 EKSUN EKSUN GIDA
66 ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA
67 ENJSA ENERJISA ENERJI
68 ERCB ERCIYAS CELIK BORU
69 EREGL EREGLI DEMIR CELIK
70 ERSU ERSU GIDA
71 ESCOM ESCORT TEKNOLOJI
72 TEZOL EUROPAP TEZOL KAGIT
73 EYGYO EYG GMYO
74 FADE FADE GIDA
75 FMIZP F-M IZMIT PISTON
76 FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI
77 FORMT FORMET METAL VE CAM
78 FRIGO FRIGO PAK GIDA
79 FZLGY FUZUL GMYO
80 GEDZA GEDIZ AMBALAJ
81 GENTS GENTAS
82 GEREL GERSAN ELEKTRIK
83 GMTAS GIMAT MAGAZACILIK
84 GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI
85 GOLTS GOLTAS CIMENTO
86 GOODY GOOD-YEAR
87 GRTRK GRAINTURK TARIM
88 GUBRF GUBRE FABRIK.
89 GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK
90 HATSN HATSAN GEMI
91 HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL
92 HUBVC HUB GIRISIM
93 HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI
94 ICUGS ICU GIRISIM
95 IDGYO IDEALIST GMYO
96 IHEVA IHLAS EV ALETLERI
97 IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL
98 IHGZT IHLAS GAZETECILIK
99 IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING
100 INGRM INGRAM BILISIM
101 INTEM INTEMA
102 INVES INVESTCO HOLDING
103 ISKPL ISIK PLASTIK
104 IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL.
105 ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK
106 IZINV IZ YATIRIM HOLDING
107 IZFAS IZMIR FIRCA
108 JANTS JANTSA JANT SANAYI
109 KFEIN KAFEIN YAZILIM
110 KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER
111 KLSER KALESERAMIK
112 KRDMA KARDEMIR (A)
113 KRDMB KARDEMIR (B)
114 KRDMD KARDEMIR (D)
115 KARSN KARSAN OTOMOTIV
116 KRTEK KARSU TEKSTIL
117 KARYE KARTAL YEN. ENERJI
118 KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN.
119 KATMR KATMERCILER EKIPMAN
120 KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI
121 KRVGD KERVAN GIDA
122 KZBGY KIZILBUK GYO
123 KCAER KOCAER CELIK
124 KNFRT KONFRUT GIDA
125 KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI
126 KONYA KONYA CIMENTO
127 KONKA KONYA KAGIT
128 KGYO KORAY GMYO
129 KRGYO KORFEZ GMYO
130 KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ
131 KOPOL KOZA POLYESTER
132 KRSTL KRISTAL KOLA
133 KRONT KRON TEKNOLOJI
134 KUTPO KUTAHYA PORSELEN
135 LINK LINK BILGISAYAR
136 LOGO LOGO YAZILIM
137 LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK
138 MAKTK MAKINA TAKIM
139 MANAS MANAS ENERJI YONETIMI
140 MTRKS MATRIKS BILGI DAGITIM
141 MAVI MAVI GIYIM
142 MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME
143 MEGAP MEGA POLIETILEN
144 MEKAG MEKA BETON
145 MNDRS MENDERES TEKSTIL
146 MERCN MERCAN KIMYA
147 MERKO MERKO GIDA
148 MHRGY MHR GMYO
149 MIATK MIA TEKNOLOJI
150 MIPAZ MILPA
151 MPARK MLP SAGLIK
152 MOBTL MOBILTEL ILETISIM
153 MNDTR MONDI TURKEY
154 EGEPO NASMED EGEPOL
155 NTGAZ NATURELGAZ
156 NETAS NETAS TELEKOM.
157 NIBAS NIGBAS NIGDE BETON
158 NUHCM NUH CIMENTO
159 ODAS ODAS ELEKTRIK
160 ONCSM ONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER
161 ORGE ORGE ENERJI ELEKTRIK
162 OYAKC OYAK CIMENTO
163 OYLUM OYLUM SINAI YATIRIMLAR
164 OZRDN OZERDEN AMBALAJ
165 OZSUB OZSU BALIK
166 PNLSN PANELSAN CATI CEPHE
167 PARSN PARSAN
168 PASEU PASIFIK EURASIA LOJISTIK
169 PSGYO PASIFIK GMYO
170 PCILT PC ILETISIM MEDYA
171 PGSUS PEGASUS
172 PEKGY PEKER GMYO
173 PENGD PENGUEN GIDA
174 PENTA PENTA TEKNOLOJI URUNLERI DAGITIM
175 PETUN PINAR ET VE UN
176 PNSUT PINAR SUT
177 PKART PLASTIKKART
178 PLTUR PLATFORM TURIZM
179 POLHO POLISAN HOLDING
180 POLTK POLITEKNIK METAL
181 RALYH RAL YATIRIM HOLDING
182 RODRG RODRIGO TEKSTIL
183 RUBNS RUBENIS TEKSTIL
184 SAFKR SAFKAR EGE SOGUTMACILIK
185 SANEL SANEL MUHENDISLIK
186 SANFM SANIFOAM ENDUSTRI
187 SANKO SANKO PAZARLAMA
188 SASA SASA POLYESTER
189 SEKUR SEKURO PLASTIK
190 SELEC SELCUK ECZA DEPOSU
191 SELGD SELCUK GIDA
192 SELVA SELVA GIDA
193 SRVGY SERVET GMYO
194 SILVR SILVERLINE ENDUSTRI
195 SNGYO SINPAS GMYO
196 SMRTG SMART GUNES ENERJISI TEK.
197 SMART SMARTIKS YAZILIM
198 SOKE SOKE DEGIRMENCILIK
199 SONME SONMEZ FILAMENT
200 SUNTK SUN TEKSTIL
201 SUWEN SUWEN TEKSTIL
202 TABGD TAB GIDA
203 TKFEN TEKFEN HOLDING
204 TDGYO TREND GMYO
205 TUKAS TUKAS
206 TMSN TUMOSAN MOTOR VE TRAKTOR
207 TUPRS TUPRAS
208 TUREX TUREKS TURIZM TASIMACILIK
209 MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK
210 THYAO TURK HAVA YOLLARI
211 TRILC TURK ILAC SERUM
212 PRKAB TURK PRYSMIAN KABLO
213 ULUSE ULUSOY ELEKTRIK
214 ULUUN ULUSOY UN SANAYI
215 USAK USAK SERAMIK
216 VAKKO VAKKO TEKSTIL
217 VBTYZ VBT YAZILIM
218 VRGYO VERA KONSEPT GMYO
219 VERUS VERUSA HOLDING
220 VESTL VESTEL
221 VESBE VESTEL BEYAZ ESYA
222 YATAS YATAS
223 YYLGD YAYLA GIDA
224 YEOTK YEO TEKNOLOJI ENERJI
225 YUNSA YUNSA
226 ZEDUR ZEDUR ENERJI
227 ZRGYO ZIRAAT GMYO