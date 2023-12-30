Bursa'da 100 gram simide zam geldi: Maliyetler gerekçe gösterildi

30 Aralık 2023 18:18 - Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2023 18:30

Bursa'da simit fiyatları güncellendi. Daha önce 10 liraya satılan 100 gram simit yüzde 25 zamlanarak 12,5 liraya çıktı.

10 OCAK GÜNÜNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Bursa Simitçiler ve Unlu Madde İmalatçıları Odası Başkanı Erdal Pınar imzasıyla yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Başta un, susam, tahin, yağ, elektrik ve doğalgaz vb. olmak üzere ana giderler arasında yer alan artışlar, toplu iş sözleşmeleri dolayısıyla işçilik ücretlerindeki yükselişler ve kiralardaki önlenemeyen yukarı bazlı hareket maliyetlerimizi artırmış ve simit, poğaça, börek, yufka vb. ürünlerde bir fiyat düzenlemesi yapmayı zorunlu hale getirmiştir. 10 Ocak gününden itibaren bugüne kadar 10 liradan satılan 100 gram simit 12.50 TL'den satılacaktır."

UŞAK'TA ZAM BEKLENİYOR

Uşak Fırıncılar ve Unlu Mamul İmalatçıları Esnaf Odası Başkanı Zafer Kurnaz, Uşak'ta simidin 10 TL olması için teklif verdiklerini ve onay beklediklerini açıkladı.

Kurnaz, "İlimizde 7,5 TL’den satılan 100 gram simit içinde 10 TL teklifimizi komisyona sunduk. Tabi poğaça, açma gibi diğer unlu mamullerde de fiyat artışı talebinde bulunduk. Valilik Komisyonunun kararını bekliyoruz" ifadesini kullandı.