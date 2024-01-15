Çalışan herkesi ilgilendiriyor, Bakan Işıkhan müjdeyi verdi! Asgari prim gün sayısı değişti

15 Ocak 2024 21:41 - Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2024 22:41

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, tüm çalışan ve işverenleri etkilemesi beklenen çalışma hayatına ilişkin torba kanun teklifinin TBMM Başkanlığına sunulduğunu açıklamıştı. Konuyla ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan detayları açıkladı.

Çalışan herkesi yakından ilgilendiren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM’ye sunulduğunu söyleyen Bakan Işıkhan, sigortalı vatandaşların kısa çalışma ödeneğinden daha fazla yararlanabilmesi için son 3 senesinde gereken asgari prim ödeme gün sayısını 600 günden 450 güne indirdiklerini söyledi.

ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ YÜKSELDİ

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İşçilerimizin ve işverenlerimizin yanındayız. Kayıtlı istihdamın korunması ve istihdamın artırılması için işverenlerimize destek oluyoruz. Asgari Ücret Desteğini bu sene itibarıyla 700 Türk Lirasına çıkarıyoruz.

İŞSİZLİK MAAŞI İÇİN ASGARİ PRİM ÖDEME ŞARTI DÜŞTÜ

"Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Başkanlığımıza sunuldu. İşsizlik Sigortası Fonu kullanılarak uygulanan pasif işgücü piyasası programlarının etkinliğini artırmak için vatandaşlarımızın faydasına olacak adımlar atmaya devam ediyoruz. Sigortalı vatandaşlarımızın kısa çalışma ödeneğinden daha fazla yararlanabilmesi için son 3 senesinde gereken asgari prim ödeme gün sayısını 600 günden 450 güne indiriyoruz.

TEŞVİK BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI

Teşvik Başvuru Sürelerini Uzatıyoruz. Nitelikli ve belgeli işgücü sağlamak için mesleki yeterlilik belgesi olan vatandaşlarımız ile özel politika gerektiren kadın ve gençlerimizin istihdama katılmalarına destek oluyoruz. 31.12.2025 tarihine kadar uygulanmaya devam edecek ve 54 aya kadar faydalanılabilecek teşvik süresi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın takdirleriyle 31.12.2026 tarihine kadar uzatılabilecek. Böylelikle vatandaşlarımız için oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçiyoruz."