Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • - Güncelleme Tarihi:

    Çalışan herkesi ilgilendiriyor, Bakan Işıkhan müjdeyi verdi! Asgari prim gün sayısı değişti

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışan herkesi yakından ilgilendiren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM’ye sunulduğunu duyurdu. Bakan Işıkhan, "Sigortalı vatandaşlarımızın kısa çalışma ödeneğinden daha fazla yararlanabilmesi için son 3 senesinde gereken asgari prim ödeme gün sayısını 600 günden 450 güne indiriyoruz." dedi.

    Çalışan herkesi ilgilendiriyor, Bakan Işıkhan müjdeyi verdi! Asgari prim gün sayısı değişti
    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, tüm çalışan ve işverenleri etkilemesi beklenen çalışma hayatına ilişkin torba kanun teklifinin TBMM Başkanlığına sunulduğunu açıklamıştı. Konuyla ilgili olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan detayları açıkladı. 

    Çalışan herkesi yakından ilgilendiren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin TBMM’ye sunulduğunu söyleyen Bakan Işıkhan, sigortalı vatandaşların kısa çalışma ödeneğinden daha fazla yararlanabilmesi için son 3 senesinde gereken asgari prim ödeme gün sayısını 600 günden 450 güne indirdiklerini söyledi.

    ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ YÜKSELDİ

    Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

    "İşçilerimizin ve işverenlerimizin yanındayız. Kayıtlı istihdamın korunması ve istihdamın artırılması için işverenlerimize destek oluyoruz. Asgari Ücret Desteğini bu sene itibarıyla 700 Türk Lirasına çıkarıyoruz.

    İŞSİZLİK MAAŞI İÇİN ASGARİ PRİM ÖDEME ŞARTI DÜŞTÜ

    "Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Başkanlığımıza sunuldu. İşsizlik Sigortası Fonu kullanılarak uygulanan pasif işgücü piyasası programlarının etkinliğini artırmak için vatandaşlarımızın faydasına olacak adımlar atmaya devam ediyoruz. Sigortalı vatandaşlarımızın kısa çalışma ödeneğinden daha fazla yararlanabilmesi için son 3 senesinde gereken asgari prim ödeme gün sayısını 600 günden 450 güne indiriyoruz.

    TEŞVİK BAŞVURU SÜRESİ UZATILDI

    Teşvik Başvuru Sürelerini Uzatıyoruz. Nitelikli ve belgeli işgücü sağlamak için mesleki yeterlilik belgesi olan vatandaşlarımız ile özel politika gerektiren kadın ve gençlerimizin istihdama katılmalarına destek oluyoruz. 31.12.2025 tarihine kadar uygulanmaya devam edecek ve 54 aya kadar faydalanılabilecek teşvik süresi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın takdirleriyle 31.12.2026 tarihine kadar uzatılabilecek. Böylelikle vatandaşlarımız için oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçiyoruz."

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Son DakikaSSK
    Haberler > Ekonomi > Çalışan herkesi ilgilendiriyor, Bakan Işıkhan müjdeyi verdi! Asgari prim gün sayısı değişti
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Emekli maaşına ek zam için son hesap! SGK uzmanı hükümetin masasındaki formülü açıkladı, oran verdi - EkonomiEmekli maaşına ek zam için son hesap! SGK uzmanı hükümetin masasındaki formülü açıkladı, oran verdiEmekliye ek zam için nefesler tutuldu! Kabine yarın toplanıyor, Erdoğan kararını verecek - EkonomiEmekliye ek zam için nefesler tutuldu! Kabine yarın toplanıyor, Erdoğan kararını verecekTürk bankaları 2025'te enflasyon muhasebesine geçecek - EkonomiTürk bankaları 2025'te enflasyon muhasebesine geçecekÜst düzey ekonomistler Davos'ta 2024 beklentilerini açıkladı! 'Büyüme zayıf olacak' - EkonomiÜst düzey ekonomistler Davos'ta 2024 beklentilerini açıkladı! 'Büyüme zayıf olacak'Emekliye ne kadar ek zam yapılacak? AK Parti'den açıklama var - EkonomiEmekliye ne kadar ek zam yapılacak? AK Parti'den açıklama varÇalışma hayatıyla ilgili kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Tüm çalışanları ilgilendiriyor - EkonomiÇalışma hayatıyla ilgili kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Tüm çalışanları ilgilendiriyorİnşaat sektöründe işçi krizi! 150 bin TL maaşla çalışacak eleman yok - Ekonomiİnşaat sektöründe işçi krizi! 150 bin TL maaşla çalışacak eleman yokEkonomistler 2024 sonu enflasyon beklentilerini paylaştı! Tahminler Merkez Bankası ile uyuşmadı - EkonomiEkonomistler 2024 sonu enflasyon beklentilerini paylaştı! Tahminler Merkez Bankası ile uyuşmadıYılların sarrafından altın tahmini! 'O seviyelere hazır olun' diyerek rakam verdi - EkonomiYılların sarrafından altın tahmini! 'O seviyelere hazır olun' diyerek rakam verdiEmekli maaşına yapılacak olan zam belli oldu! SGK uzmanı net rakam verdi, işte emeklinin alacağı ücret… - EkonomiEmekli maaşına yapılacak olan zam belli oldu! SGK uzmanı net rakam verdi, işte emeklinin alacağı ücret…
    Sonraki Haber Yükleniyor...