ÇAYKUR bünyesinde çalışan 150 geçici işçiye sözleşmeli personel olma yolu açıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile belirli hizmet süresini dolduran ve KPSS puan şartını sağlayan işçiler, 3 ay içinde yeni pozisyonlarına atanabilecek. Karar, 40 yaş altındaki çalışanları kapsarken, işçilikte geçen süreler emeklilik ikramiyesi hesabına dahil edilecek.

ÇAYKUR bünyesinde görev yapan geçici işçiler için kadro yolunu açan kritik düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Cumhurbaşkanı Kararı ile duyurulan yeni yönetmeliğe göre, kurum içerisinde belirli çalışma süresini dolduran 150 işçi, sözleşmeli personel statüsüne geçiş yapabilecek.

ŞARTLAR BELLİ OLDU

Buna göre, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'nün (ÇAYKUR) işçi kadrolarında en az 5 yıl veya geçici iş pozisyonlarında son 5 yıl içerisinde en az 25 ay süreyle istihdam edilen ve Genel Müdürlükteki kadro veya pozisyonlarıyla ilişikleri devam edenlere ilişkin düzenleme yapıldı.

Sözleşmeli personel pozisyonları için öngörülen şartları taşımaları, ocak ayının birinci günü itibarıyla 40 yaşını doldurmamış bulunmaları kaydıyla, geçerliliği devam eden Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) puan sıralamaları esas alınarak belirlenenler, durumlarına uygun sözleşmeli personel pozisyonlarına atanabilecek.

ATAMA SAYISI 150'Yİ AŞMAYACAK

Bu kapsamda yapılacak atama sayısı 150'yi geçemeyecek. Bu personelin önceden kıdem tazminatı ödenmiş süreleri hariç, kıdem tazminatına esas olan toplam hizmet süreleri, ilgili kanun uyarınca ödenecek emekli ikramiyesine esas toplam hizmet süresinin hesabında dikkate alınacak.

Bunların işçi kadro ve pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri, atandıkları sözleşmeli personel pozisyonlarında geçmiş sayılacak.

Öngörülen iş ve işlemler, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç üç ay içerisinde tamamlanacak. Genel Müdürlüğün boş sözleşmeli personel pozisyonlarına bu düzenleme dışında herhangi bir atama yapılamayacak.

