Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye ve ABD arasındaki ticaret hacmini 100 milyar dolara çıkarma hedefini vurgulayarak yatırımcılara kritik mesajlar verdi. Bölgesel çatışmaların ardından Türkiye'nin "güvenli liman" konumunun pekişeceğini belirten Yılmaz, özellikle İstanbul Finans Merkezi ekseninde yeni bir döneme hazırlandıklarını ifade etti. Ekonomi yönetiminin yatırımcı dostu adımlar üzerinde çalıştığını belirten Yılmaz, "Önümüzdeki günlerde sizleri de şaşırtacak bazı yeni açılımlar yapabiliriz" sözleriyle kapsamlı bir reform ve atılım sürecinin sinyalini verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TOBB ve ABD Ticaret Odası Yuvarlak Masa Toplantısı'nda önemli ifadelere imza atarak, "Önümüzdeki günlerde sizleri de şaşırtacak bazı yeni açılımlar yapabiliriz." dedi.



Yılmaz, Ankara'daki İkiz Kuleler Kabul Salonu'nda düzenlenen TOBB ve ABD Ticaret Odası Yuvarlak Masa Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 2012'den bu yana TOBB ile ABD Ticaret Odası arasında sürdürülen iş birliğinin iki ülke arasında diyaloğu ve ortaklık zeminini geliştirici, yatırımları destekleyici etkilerini hep birlikte gördüklerini söyledi. Türkiye ile ABD arasındaki köklü stratejik ortaklık ve müttefiklik ilişkisinin, ekonomik iş birliği açısından güçlü bir zemin sunduğunu belirten Yılmaz, karşılıklı güvene dayanan bu yapının, yatırım ve ticaret ilişkilerinin derinleşmesine imkan tanıdığını, iki ülke arasındaki ekonomik etkileşimin uzun vadeli ve sürdürülebilir şekilde gelişmesini desteklediğini ifade etti.

Cevdet Yılmaz'dan heyecanlandıran çıkış: Herkesi şaşırtacak yeni açılımlar yapabiliriz

ABD İLE TİCARET HACMİ HEDEFİ 100 MİLYAR DOLAR

Yılmaz, Türkiye-ABD ticaret hacminin geçen yıl 39 milyar dolara yaklaştığını, hedefin 100 milyar dolar olduğunu aktararak, "Gelişmeler ümit verici. 2026 yılının ilk çeyreğinde 10,4 milyar dolarlık bir ticaret hacmi oluşmuş. Bu da bu yıl önemli bir performans ortaya koyacağımızı gösteriyor ve 100 milyar dolar hedefi açısından güçlü bir potansiyele işaret ediyor." diye konuştu.

Bu ticaretin daha dengeli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasının da önemli olduğunu dile getiren Yılmaz, "2025 yılından itibaren ticaret dengesinde Türkiye aleyhine gelişen bir tablo ortaya çıkmış, özellikle enerji ve savunma alanındaki iş birliklerinin etkisiyle dış ticaret açığı artış eğilimi göstermiştir. Bu nedenle ticari ilişkilerimizi çeşitlendirerek ve katma değeri yüksek alanlara yönelerek daha dengeli bir büyüme yapısını tesis etmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"ORTA VADELİ PROGRAMIMIZ VAR"

Türkiye ekonomisinin küresel belirsizliklere rağmen güçlü bir performans sergilemeye devam ettiğinin altını çizen Yılmaz, "Orta Vadeli Programımız var. Bunu da Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü siyasi iradesiyle ve etkin bir koordinasyonla kararlı bir şekilde hayata geçirmeye devam ediyoruz. Küresel ve bölgesel şartların çok elverişli olduğunu söyleyemem. Ama şunun altını çizmek istiyorum; doğru bir programınız varsa nereye gittiğinizi biliyorsanız ve istikametiniz doğruysa kontrol edemediğiniz faktörler sadece geçici etkiler yapabilir. Asıl olan programımızdır, programı kararlı bir şekilde hayata geçirmektir. Biraz geç olabilir bazı işler, biraz etkilenebilir ama sonuçta kararlı politikalar izliyorsanız hedeflerinize er ya da geç ulaşırsınız. Biz de bu anlayışla hareket ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Yılmaz, çevresindeki büyük çatışmalara ve gerilimlere karşın Türkiye'nin, istikrarını koruyan, güvenli liman vasfını pekiştiren bir ülke konumunda olduğuna işaret ederek, Türkiye'nin, güçlü ve caydırıcı bir ülke olmasının yanı sıra her alanda barışı, müzakereyi, diplomasiyi savunduğunu kaydetti.

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE SİZLERİ DE ŞAŞIRTACAK BAZI YENİ AÇILIMLAR YAPABİLİRİZ"

İran'da yaşanan savaşın bölgesel ve küresel ekonomiye önemli yansımaları bulunduğuna dikkati çeken Yılmaz, şunları kaydetti:

"Enerji üzerinden, lojistikte, gübre gibi kritik ham maddelerde önemli etkileri var. Türkiye olarak bu konularda bir arz sıkıntısı yaşamıyoruz. Tedarik sistemleri çeşitlendirilmiş bir ülke olarak hiçbir konuda bir arz sıkıntımız yok. Ama fiyatlardan tüm dünyada olduğu gibi Türkiye de etkileniyor. Fiyat etkilerini de sınırlamak için gayret ediyoruz. Bütçemize biraz yük alma pahasına enflasyon üzerinde bu etkileri sınırlamaya dönük bir çaba içinde olduğumuzu söyleyebilirim. Kısa vadede tüm dünya gibi biz de elbette bu savaştan olumsuz etkileniyoruz. Savaş sonrası yeni bir bölgesel ortam, yeni şartlar bekliyor bizi. Yeni dinamikler devreye girecek. Bu ortamda istikrarını, güvenli liman vasfını koruyan, önemli değerleri olan bir ülke olarak çok önemli fırsatlarımız, imkanlarımız olduğuna inanıyoruz. Bu yaşananlar kısa vadede olumsuz etkiler yapsa da orta vadede Türkiye için önemli bir perspektif, önemli imkanlar getirmektedir. İstanbul Finans Merkezi başta olmak üzere oluşan bu yeni imkanları değerlendirmek için de hükümet olarak hazırlık içindeyiz. Önümüzdeki günlerde sizleri de şaşırtacak bazı yeni açılımlar yapabiliriz. Türkiye'nin bu yeni ortamdan faydalanmasına dönük bazı önemli adımlar, yine yatırımcı dostu adımlar atmayı planlıyoruz. Bunun hazırlıklarını yapıyoruz."

ABD TÜRKİYE ARASINDA MUTABAKAT ZAPTI İMZALANDI

Toplantının açılış konuşmalarının ardından, iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerini güçlendirmeyi hedefleyen mutabakat zaptı imzalandı. Toplantıda, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ABD Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Khush Choksy ile ABD Ticaret Odası'na bağlı ABD-Türkiye İş Konseyi Başkanı ve Chobani'nin Üst Yöneticisi (CEO) Hamdi Ulukaya da yer aldı.

