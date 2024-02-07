CHP 'emekli bayram ikramiyesi' talebini açıkladı: 15 bin lira olmalı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, emeklilere ödenecek olan bayram ikramiyesinin 15 bin liraya çıkarılmasını istedi. Bugün açıklamada bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da "Emeklilerin bayram ikramiyesinin artırılması talebi var, bu adımı atmaya hazırız" ifadelerini kullanmıştı.

Milyonlarca emeklinin maaşına 2024 ocak ayında yüzde 49,25 zam yapıldı, en düşük emekli maaşı 10 bin liraya yükseltildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2024 yılını 'emekli yılı' ilan etmesiyle gözler bu kez de bayram ikramiyelerine çevrildi.

Geçtiğimiz sene 1.000 liradan 2.000 liraya yükseltilen ikramiyenin yanı sıra, Cumhuriyet’in 100'üncü yılı dolayısıyla çalışan çalışmayan tüm emeklilere bir kereye mahsus 5.000 lira ikramiye verilmişti. Bu sene ikramiyelerin ne kadar olacağı merak edilirken, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) cephesinden konuya dair açıklama geldi.

"EMEKLİ İKRAMİYESİ 15 BİN LİRA OLMALI"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, yaptığı yazılı açıklama ile emeklilerin bayram ikramiyesinin 15 bin lira olması gerektiğini belirtti. Milyonlarca emeklinin zor durumda olduğunu belirten Taşcıer, insanların geçinemediğini, kayıt dışı olanlar hariç 6 milyondan fazla emeklinin ya bir işte çalıştığını ya da iş aradığını aktardı.

Aylıklarla ilgili hakkaniyetli ve emekliyi rahat ettirecek bir karar alınmadığını savunan Taşcıer, emeklilere ödenecek bayram ikramiyesinin 15 bin lira olması gerektiğini daha önce söylediklerini, söylemeye de devam edeceklerini kaydetti.

BAKAN IŞIKHAN'DAN AÇIKLAMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise bugün NTV canlı yayınında emekliye bayram ikramiyesine ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Işıkhan, "Emeklilerin bayram ikramiyesinin artırılması talebi var, bu adımı atmaya hazırız" ifadelerini kullandı.