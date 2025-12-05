Asgari ücret pazarlığına sayılı günler kala, ana muhalefet partisi CHP'den dikkat çeken bir hamle geldi. CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, asgari ücret konusunda hem işçiyi hem de patronu destekleyen bir teşvik modelini kanun teklifi olarak Meclis'e sunacaklarını söyledi.

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, Meclis'te basın toplantısı düzenledi. Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 91'inci yıl dönümünü kutlayan Taşçıer, asgari ücret konusunda da değerlendirmelerde bulundu. Taşcıer, parti olarak asgari ücretin en az 39 bin lira olması önerisinde bulunduklarını hatırlattı.

CHP'DEN ASGARİ ÜCRET İÇİN YENİ MODEL

Asgari ücretin "alan için az, veren için çok olduğu gerçeğini" de ortaya koyduklarını söyleyen Taşcıer, hem emekçiyi koruyan hem de işletmeleri destekleyen "adil bir teşvik modelini" hazırladıklarını belirtti.

"MECLİS'E SUNACAĞIZ"

Teklife ilişkin bilgi veren Taşcıer, "1 ile 10 çalışanı olan iş yerlerine 10 bin 540, 10 ile 49 çalışanı olan işyerlerine 8 bin 400, 50 ve üzeri çalışanı olan iş yerlerine de 5 bin 100 lira destek içeren kanun teklifimizi de bugün Meclis'e sunacağız." diye konuştu.

KOMİSYONDA DEĞİŞİKLİK TALEBİ

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yapısının da değişmesi gerektiğini savunan Taşcıer, Komisyonun oy hakkına sahip 15 üye ile gözlemci 1 üyeden oluşmasını, Komisyon başkanlığının, her yıl işçi, işveren ve bağımsız akademik üyeler arasında dönüşümlü olarak yürütülmesini, Komisyonun her takvim yılında üç ayda bir kez toplanmasını istedi.

