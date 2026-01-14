Hatay’da mandalina bahçeleri turuncuya büründü, ürün alıcı bulamayınca dalda kaldı. Çiftçiler, “Bedavaya gelin, toplayın” çağrısı yaptıklarını ancak ilginin olmadığını söyledi. Üretici, hasat yapılmazsa gelecek yıl verimin düşeceği konusunda uyarıda bulundu.

Türkiye’nin verimli topraklarıyla bilinen Hatay’da mandalina sezonu bu yıl bereketli geçti. Ağaç dallarını taşıyamayacak kadar verimli olan mandalinalar, son fırtına ve yağışlarla birlikte dallardan dökülmeye başladı. Bahçeler turuncuya bürünürken, ürünler çoğu yerde çürümeye terk edildi. Çiftçiler, “Bedavaya gelin, toplayın” çağrısı yapsa da, alıcı bulamayan mandalinaların hasat edilmemesi durumunda gelecek yıl verimde düşüş yaşanması bekleniyor.

Samandağ Ziraat Odası Başkanı Selim Kamacı, ürünün dalda çürümeye başladığını, bereketli geçen her yılda aynı sorunu yaşadıklarını dile getirdi.

Bu yıl rekoltenin çok iyi olduğu fakat mahsulün alıcı bulamadığını ifade eden Selim Kamacı, "Bu yıl mandalina çok verimli oldu, rekoltemiz de çok iyi oldu. 20 yıl önceki sorunlarla uğraştığımız için mandalinamızı satamıyoruz. Satamadığımız ve ihracat edemediğimiz için mandalina dalında kaldı" dedi.

"Önümüzdeki sezona hazırlık yapmak adına mandalinayı ne olursa olsun hasat yapmalıyız" diye devam eden Kamacı, "Mandalina ağaçta kalırsa önümüzdeki yıl da verimde düşüklük yaşanır, bu yüzden bir şekilde hasat edilmesi gerekir" ifadelerini kullandı.

Çiftçinin 'mandalina ağaçta kalmasın' diye malını ücretsiz vermeye razı olduğunu anlatan Selim Kamacı, "Hasat yapılmazsa meyve ağaçtan dökülür. Eğer dökülmezse önümüzdeki yıllarda rekolteyi etkileyecek. Mandalinalar dökülmeye başladı, bu yüzden çiftçi malları bedavaya vermeye razı geldi. Bir şekilde ağaçlardan toplansın, ağaçların budaması yapılsın" diye konuştu.

10 dönümlük arazisindeki mandalinayı hasat edemediğini dile getiren Selim Paşa ise, vatandaşları bedava mandalina toplamaya davet ederek "Mandalina bu yıl çok bereketli oldu. Burası 10 dönümlük bir bahçe ama durum iyi değil. Hasat yok, hasat yere döküldü. Kimse istemediği için hasat yapamıyoruz. İnsanlar gelip istediği kadar alabilir" ifadelerini kullandı.

