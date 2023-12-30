Çiftçiye kredi desteği Resmi Gazete'de! Tarımsal üretimde üst limitler artırıldı

30 Aralık 2023 14:30 - Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2023 14:32

'Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Hazine Faiz Destekli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin' Cumhurbaşkanlığı Kararı, Resmi Gazete’de yayımlandı. 3 yıl uygulanacak karara göre, tarımsal üretimde kredi üst limitleri yükseltildi.

TARIMSAL ÜRETİMDE KREDİ DÜZENLEMESİ YAYIMLANDI

Üst limitler, her yıl Tarımsal Girdi Fiyat Endeksine göre güncellenecek. Bitkisel ve hayvansal üretimde 300 bin TL’ye kadar faizsiz kredi alınabilecek.

Karar, planlı ve sözleşmeli üretim yapanlara da ek faiz indirimi imkanı tanıyor. Planlı üretimde yüzde 20, sözleşmeli üretimde yüzde 15 ek faiz indirimi uygulanacak.

Organize tarım bölgesi yatırımları ve birinci derecede tarımsal örgütler de karardan yararlanacak. Organize tarım bölgesi yatırımlarına yüzde 15, tarımsal örgütlere yüzde 10 ek faiz indirimi sağlanacak.

ARİ HAYVAN YETİŞTİRİCİLERİNE 80 MİLYON TL KREDİ

‘Hastalıktan Ari Hayvan Yetiştiriciliği’ yeni bir üretim konusu olarak kararda yer aldı. Bu alanda yatırım yapanlar 80 milyon TL’ye kadar yüzde 70 faiz indirimi alacak. Özel kriterleri sağlayanlar ise yüzde 100 faiz indiriminden faydalanabilecek.

Karar, ayrıca Tarımsal Yenilenebilir Enerji Yatırımları ve Biyo-Tarım Yatırımları ile Tarımsal Ar-Ge firmalarını da kapsıyor. Bu alanlarda yatırım yapanlar 15 milyon TL’ye kadar hazine destekli yatırım ve işletme kredisi kullanabilecek.