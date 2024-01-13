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    Çiğ süt tavsiye fiyatı belli oldu

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    Ulusal Süt Konseyi, çiğ süt tavsiye fiyatına ilişkin kararını açıkladı. Buna göre, üreticinin eline çiğ sütte litre başına 13,5 TL geçecek. Karar, 22 Ocak tarihinden itibaren geçerli olacak.

    Çiğ süt tavsiye fiyatı belli oldu
    Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Ulusal Süt Konseyi (USK), 2024'te uygulanacak çiğ süt tavsiye fiyatına ilişkin bir duyuru yayımladı. Duyuruda USK, çiğ süt tavsiye fiyatının, üreticiye lite başına 13,5 TL verilecek şekilde belirlenmesine karar verdi. Kararın 22 Ocak'tan itibaren geçerli olacağı belirtildi. Geçmiş dönemde çiğ süt tavsiye fiyatı litre başına 11,5 TL olarak belirlenmişti.

    Konseyin internet sitesinde yer alan duyuruda şu ifadeler yer aldı:

    "22 Ocak 2024'ten itibaren geçerli olmak üzere yüzde 3,6 yağ ve yüzde 3,2 protein içeriğine sahip çiğ inek sütü tavsiye satış fiyatı, çiğ süt desteği hariç üreticinin eline litre başına net geçecek şekilde 13,5 TL olarak belirlenmiştir."

    Çiğ süt tavsiye fiyatı belli oldu

    20 KURUŞ FARK UYGULANACAK

    Duyuruda; soğutma, nakliye ve diğer cari giderler üretici tarafından karşılandığı takdirde bu giderlerin üreticiye ilave olarak ödeneceği belirtildi. Baz alınan yağ ve protein oranlarındaki her bir dizyem (0,1'lik değişim) için 20 kuruş fark uygulanacağı belirtildi.

    RAFLARA YANSIYABİLİR

    Öte yandan çiğ süt tavsiye fiyatındaki artışın, raflara yansıyabileceği ifade ediliyor. Üretici, sütünü daha yüksek fiyata satacağı için bu farkın marketlerdeki etiketlerde değişikliğe neden olması muhtemel.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Çiğ Süt
    Haberler > Ekonomi > Çiğ süt tavsiye fiyatı belli oldu
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