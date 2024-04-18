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Haberler > Ekonomi > Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu, Türkiye ile Tanzanya arasında anlaşmalar imzalandı! Ticaret hacminde yeni hedef 1 milyar dolar

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu, Türkiye ile Tanzanya arasında anlaşmalar imzalandı! Ticaret hacminde yeni hedef 1 milyar dolar

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu, Türkiye ile Tanzanya arasında anlaşmalar imzalandı! Ticaret hacminde yeni hedef 1 milyar dolar

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de gerçekleşen heyetlerarası görüşmenin ardından Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan ile ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Ziyaretin yeni bir dönüm noktası olacağına inanıyorum. Ticaret hacmimizi ilk etapta 1 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Türk firmalarının Tanzanya'da bugüne kadar 6,4 milyar dolar değerinde 14 projeyi başarıyla üstlendi" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'deki heyetlerarası görüşmenin ardından Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan ile ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. Erdoğan, görüşmenin ardından iki dost ülke arasında yapılan anlaşmalara değindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu, Türkiye ile Tanzanya arasında anlaşmalar imzalandı! Ticaret hacminde yeni hedef 1 milyar dolar - 1. Resim

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

TİCARET HACMİ 1 MİLYAR DOLARA ÇIKACAK

Tanzanya'dan Türkiye'ye cumhurbaşkanı düzeyinde 14 yıl sonra yapılan ilk ziyaretin yeni bir dönüm noktası olacağına inanıyorum. Bugünkü görüşmelerimizde işbirliğimizi kapsamlı bir şekilde gözden geçirdik. Karşılıklı ticaret ve yatırımların artırılması noktasında atılabilecek adımları ele aldık. İkili ticaret hacmimiz 2003 yılında 11 milyon dolardan geçen sene 345 milyon dolar seviyesine ulaştı. Artışa rağmen mevcut rakamlar da gerçek potansiyelimizi yansıtmıyor. Ticaret hacmimizi ilk etapta 1 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu, Türkiye ile Tanzanya arasında anlaşmalar imzalandı! Ticaret hacminde yeni hedef 1 milyar dolar - 2. Resim

"6,4 MİLYAR DOLAR DEĞERİNDE 14 PROJE"

Önümüzdeki dönemde çabalarımızı bu yönde yoğunlaştıracağız. Sayın Cumhurbaşkanının katılımıyla yarın İstanbul'da düzenlenecek Türkiye Tanzanya İş Forumu, bu açıdan önemli bir adım olacaktır. Türk firmalarının Tanzanya'da bugüne kadar 6,4 milyar dolar değerinde 14 projeyi başarıyla üstlendi.

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ANLAŞMALAR İMZALANDI

Türkiye Cumhuriyeti ile Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti arasında yatırımların teşviki ve kolaylaştırılması, yükseköğretim, arşiv, yükseköğretim bursları alanlarında 6 anlaşma imzalandı. İki ülke arasındaArasında Yatırımların Teşviki ve Kolaylaştırılmasına İlişkin İşbirliği Mutabakat Zaptına, Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Zeynel Kılınç ile Tanzanya Yatırım Merkezi Genel Müdürü Gilead Teri imza attı.

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Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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