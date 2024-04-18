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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Zühtü Arslan ile görüştü

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Zühtü Arslan ile görüştü

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Görüşme, basına kapalı olarak gerçekleşti. Öte yandan görüşmede AYM'de gerçekleşecek reform hamlelerin ele alındığı öngörülüyor.

Türkiye, son dönemde Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) yönelik atılan adımları değerlendirirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde AYM Başkanı Zühtü Arslan'ı ağırladı.

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BASINA KAPALI GÖRÜŞME

Erdoğan ile Arslan görüşmesi basına kapalı olarak gerçekleşirken, görüşmeye ilişkin fotoğraf paylaşıldı. Görüşmede AYM'de yapılacak yeni reformlar üzerinde durulduğu değerlendiriliyor.

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AYM'DE DEĞİŞİM RÜZGARI

16 Nisan'da AYM'de gerçekleşen seçim sonrası, Başkanvekilliğine Basri Bağcı seçilmişti. Seçim, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 146'ıncı ve 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 12'inci maddesine göre yapılmıştı.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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