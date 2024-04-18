Cumhurbaşkanı Erdoğan, AYM Başkanı Zühtü Arslan ile görüştü

Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: Türkiye Gazetesi 18 Nisan 2024 20:58 - Güncelleme: 18 Nisan 2024 21:04 - Güncelleme:

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Görüşme, basına kapalı olarak gerçekleşti. Öte yandan görüşmede AYM'de gerçekleşecek reform hamlelerin ele alındığı öngörülüyor.