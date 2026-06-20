DAP Gayrimenkul Geliştirme, yeni projesi Ataşehir 173’ü satışa çıkardı. Toplam 173 bağımsız bölümden oluşan projede 1+1’den 3+1’e kadar değişen daire tipleri, bahçeli ve geniş balkonlu seçenekler yer alıyor.

Projenin 5 milyar TL değere sahip olduğunu anlatan DAP Gayrimenkul Geliştirme Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, metrekare fiyatının ise 230 bin TL’den başladığını söyledi. İki yılda bitecek projede 24 ay vade ile 120 aya 1,89 faiz oranlı ödeme seçenekleri sunulduğunu anlatan Yılmaz, “DAP Gayrimenkul Geliştirme ve Emlak Konut güvencesiyle, İstanbul’un en hareketli noktalarından birinde ayrıcalıklı yaşam alanı sunuyoruz. Ataşehir 173’te geliştirdiğimiz ‘Sessiz Lüks’ kurgusu, yine bizim tarafımızdan geliştirilen tescilli ‘Sağlıklı Ev’ konseptimizin de güncel yansıması niteliğini taşıyor. Doğayla kurulan güçlü ilişki üzerine inşa edilen bu yaklaşım, modern şehir yaşamında konforu ve sakinliği merkeze alan yeni bir standart sunuyor. Ataşehir, İstanbul’un en güçlü gelişim akslarından biri. Bölge, farklı sosyoekonomik grupların bir arada yaşadığı, çeşitliliği yüksek ve sürekli gelişen bir karaktere sahip. Anadolu ve Avrupa yakası arasında doğal köprü görevi gören bölge, şehrin her iki yakasına da kolay erişim sunuyor. Bu yapı, Ataşehir’i yalnızca bir konut alanı olmaktan çıkararak, güçlü bir iş, yaşam ve yatırım ekosistemi hâline getiriyor” dedi.

ÖNERİLEN HABERLER TASARRUF ORTAĞIM Belediyeden faizsiz konut satışı! Peşin fiyatına 30 ay taksit fırsatı

Bu yıl içinde İzmir Bayraklı’da bir projeye daha başlayabileceklerini ifade eden Yılmaz, arazi fi yatlarının düşmesi gerektiğini, konut yatırımının altına ve dövize göre daha fazla kazandırdığını vurguladı. Yılmaz, “Faizlerin ilerleyen dönemde düşmesiyle birlikte gayrimenkul sektörünün yeniden atağa geçeceğine inanıyorum” diye konuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası