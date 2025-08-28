Depolar anlık izlenecek! Yeni sistem kurulacak

CEMAL EMRE KURT / ANKARA - Eski yönetmeliğe göre doğrudan bakanlık tarafından yürütülen denetimlerin, yeni yönetmelikle birlikte denetim kuruluşu ve lisanslı depo denetçisi tarafından yapılması kararlaştırıldı. Denetim kuruluşlarının yönetim kurullarında bakanlık, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ve TOBB temsilcilerinin yer alması öngörüldü.

Denetçilerin ise mühendislik mezunu ya da ilgili alanlarda en az üç yıllık deneyim sahibi kişiler arasından; bakanlık, TMO veya uygun görülen kurumların eğitim programlarına katılarak ve sertifika kazananlardan seçileceği belirtildi. Kararda denetçilere yönelik yaptırımlar da düzenlendi. Denetçiler düzenlemelere uymamaları hâlinde uyarı, yetki askısı ve yetki iptali gibi yaptırımlarla karşılaşabilecek. Denetim kuruluşları her yıl mart ayı sonuna kadar bakanlığa faaliyet raporu sunacak.

Ayrıca depo işlemlerinin elektronik ortamda izlenmesi için kurulacak bilgi sistemi zorunlu hâle getirildi. Bu sistemle 3 yıl geriye dönük rapor verilebilecek. Depolanan hububat, baklagiller ve yağlı tohumların miktarını belirleyecek seviye ölçüm sistemi kurulacak ve çalışır durumda tutulacak. Bilgi sistemi için lisanslı depo işletmeleri ve yetkili sınıflandırıcılar 2 ay, seviye ölçüm sistemi için ise 6 ay içinde kurulum yapacak. Öte yandan, depolarda bulunan ürün miktarlarının düzenli kontrolü amacıyla seviye ölçüm sistemi kurulacak. Bu sistemle ürünler anlık olarak izlenecek.

Yönetmelik değişikliği ile lisanslı depo işletmelerinin kuruluş ve faaliyet izinlerinde sunmaları gereken belgeler de artırıldı. Buna göre, faaliyet izni başvurularında yazılı beyanların yanı sıra risk merkezi raporu ibrazı zorunlu hâle getirildi. Kuruluş izni alan işletmelerin, bir yıl içinde tapu veya kira belgesini, iki yıl içinde ise faaliyet izni başvurularını bakanlığa yapmaları gerekecek. Bu yükümlülükleri yerine getirmeyen işletmelerin faaliyet izni alma hakkı sona erecek. Lisanslı depo binaları ve tesisleri, yalnızca yatırım veya işletme kredileri için ipotek gösterilebilecek. Bunun dışındaki kullanımlara izin verilmeyecek. Mevcut ipotekli taşınmazlar için ise borç kapanana kadar ipotek devam edecek, fakat yeni ipotekler yalnızca krediler çerçevesinde kabul edilecek.