Başta e-Devlet olmak üzere kritik bilgileri barındıran kurumların veri saklama ve bulut ihtiyaçlarını karşılayacak olan merkez, yerli yazılımla hizmet verecek. Merkezde yapay zekâ uygulamaları, derin öğrenme, veri madenciliği gibi hizmetlerin sunumu için altyapı kurulacak...

Başta e-Devlet olmak üzere, Türkiye’nin dijital altyapısını kuran Türksat, yeni bir projeyi hayata geçiriyor. Ankara’da kurulacak olan Gölbaşı Veri Merkezi ile kritik bilgileri barındıran kurumların iş sürekliliklerinin sağlanması için tüm veri ve bulut hizmetine yönelik ihtiyaç, yerli yazılım ile karşılacak. Konuyla ilgili bilgi veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu “Gölbaşı Veri Merkezi, 35 bin 300 metrekarelik dev alanı ile Türkiye’nin en büyük veri merkezlerinden biri olacak. Merkezin temeli, 22 Temmuz 2026 tarihinde atılacak” dedi.

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HER DURUMDA KESİNTİSİZ

Türksat Gölbaşı Veri Merkezinin 6 sistem salonu, 2 adet 20’şer kabinlik yüksek performans odası ve 6 bin 300 metrekare beyaz alana sahip olması planlanırken, tesiste 200 kişi kapasiteli ofis çalışma alanın da bulunacağını belirten Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Türksat’ın mevcut veri merkezinin fiziksel kapasitesi ilk fazda 3 kat, ikinci fazda ise 8 katın üzerinde artırılacak. Kurulacak veri merkezi; yapay zekâ uygulamaları, derin öğrenme, veri madenciliği, makine öğrenmesi gibi başlıklar altında veri analizi, veri kümelerinin işlenmesi, algoritmaların eğitimi, modelleme, tahmin, sınıflandırma, yüksek hızlı matematiksel hesaplamalar yapılması gibi hizmetlerin sunumu için gerekli altyapıya sahip olacak. Türkiye’nin en büyük kurum ve kuruluşlarının olağanüstü durumlarda dahi güvenli ve kesintisiz hizmet almasını sağlayacak. Hatta özellikle kamu hizmetleri amacıyla kullanılacak ülkemizin en büyük veri merkezi olacak.

HER KURUM AYRI SİSTEM KURMAYACAK

Düşük karbon salımı ve yüksek enerji verimliliğine sahip olacak veri merkezi projesinin bir amacı da kamu kaynaklarında verimliliği sağlamak.

Merkezde her kamu kurumunun kendi bünyesinde ayrı ayrı sistem odaları kurması ve mükerrer donanım yatırımı ile bakım ve işletim masrafının önüne geçilecek. Tüm veri ve bulut hizmetleri tek çatı altında toplanacak, e-Devlet kapısını kuran ve işleten Türksat güvencesiyle en üst düzeyde korunacak.

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