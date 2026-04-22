Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi rekorlara imza atarken, 21 Nisan kapanışı itibarıyla dolar bazında bu yıl %22 prime ulaştı. İlk çeyrekte yabancı yatırımcılar 2 milyar 235 milyon liralık hisse alımı yaparken, nisan ayının ilk yarısında da para girişi devam etti. Bu arada yabancının Ocak-Mart 2026 döneminde en çok alım yaptığı hisseler de belli oldu. Analistler, Türkiye piyasasının sunduğu fırsatlara yabancının kayıtsız kalmadığını belirtiyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Türkiye piyasalarına yabancı yatırımcı ilgisi bu yılın ilk çeyreğinde artarken, hisse senedi yatırımlarında da dikkat çeken artışlar yaşanıyor. Verilere göre;

-Ocak-Mart 2026 döneminde yabancı yatırımcılar borsada 2 milyar 235 milyon liralık hisse alımı yaptı.

-Geçen yılın aynı döneminde yabancı alımları 383,15 milyon dolarla sınırlı kalmıştı.

-Böylece bu yılın ilk 3 aylık döneminde jeopolitik risklerde yaşanan artışa rağmen yabancı alımlarında yaklaşık 5 kat yükseliş dikkat çekti.

NİSANDA DA ALIMLAR SÜRÜYOR

Öte yandan yabancı yatırımcıların borsaya ilgisi nisan ayının ilk yarısında da devam etti. TCMB tarafından açıklanan verilere göre 3 ve 10 Nisan haftalarında yabancıların net hisse alımı 212,5 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dolar bazında %22’lik prim! İlk çeyrekte yabancılar bu hisseleri aldı

DOLAR BAZINDA %22’LİK PRİM

Bu arada Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi de 21 Nisan işlemlerinde 14.375 puandan kapanış yaparak, 2026’nın başından itibaren %27,65 gibi yüksek bir prime imza attı. Aynı dönemde yabancının dikkate aldığı dolar bazlı getiri ise %22,18 olarak gerçekleşti.

YABANCILAR NEDEN GELİYOR?

Analistler, Türkiye piyasalarındaki hisse değerlemelerinin gelişmekte olan benzerlerine göre daha düşük kaldığını, jeopolitik risklere rağmen orta ve uzun vadede dezenflasyon sürecinin devam edeceği beklentisinin hâkim olduğunu, kârlılıklarda artışların da öngörüldüğünü belirterek, “Bu sebeple yabancı yatırımcı ilgisi yüksek seyrediyor. Orta Doğu’da kalıcı bir çatışmasızlık ortamı ve petrol fiyatlarında daha fazla düşüş, Türkiye’ye ilgiyi daha fazla artıracaktır” yorumunda bulunuyor.

İLK ÇEYREKTE EN ÇOK ALDIKLARI HİSSELER

Yabancı yatırımcının bu yılın ilk çeyreğinde en fazla alım yaptığı 10 hisse ise şunlar oldu:

Şirket Kodu Alım Değeri (Milyon Dolar) TUPRS 299,731 KCHOL 274,331 AKBNK 263,406 ASTOR 237,668 ASELS 198,672 DSTKF 129,025 YKBNK 124,591 EREGL 109,344 FROTO 100,579 TAVHL 85,894

Önemli Uyarı: Bu içerik, Borsa İstanbul’da gerçekleşen işlemler dikkate alınarak hazırlanmıştır. Herhangi bir yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir.

