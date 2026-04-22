Orta Doğu’daki tansiyonla birlikte mevduat faizleri de mart başından itibaren artışa geçmişti. Çatışmaların öncesinde %40’ın altında bulunan en yüksek mevduat oranı geçen hafta %43,50’ye çıkmıştı. Nisanda “ateşkes” iyimserliği ile risk iştahında yaşanan artış, mevduat oranlarında da savaşta ilk gerilemeyi beraberinde getirdi. TCMB’nin faiz kararı beklenirken en yüksek mevduat oranı ve 1 milyon TL’nin güncel getirisi ne oldu? İşte detaylar…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Orta Doğu’da çatışmalar ve petrol fiyatlarındaki artış; iç piyasalarda faizlerin yükselişe geçmesine sebep olmuş ve mevduat oranlarında son ayların en yüksek seviyeleri görülmüştü. Çatışmalar öncesinde %40’ın altına düşen en yüksek mevduat oranı, geçen hafta %43,50’ye kadar çıkmıştı.

PİYASADA RİSK İŞTAHI ARTTI

Ancak kırılgan da olsa ateşkes ilanı ve tarafların müzakere girişimleri, nisanda piyasalarda risk iştahını destekledi. Ülke risk priminde ve tahvil getirilerinde yaşanan gerilemeyle birlikte, yabancı yatırımcı girişi arttı ve rezervlerde yeniden toparlanma başladı. Piyasalardaki “temkinli iyimserlik” mevduat faizlerinde de sınırlı da olsa düşüşü beraberinde getirdi.

Mevduat faizi düştü! 1 milyon TL'nin güncel getirisi kaç TL?

EN YÜKSEK MEVDUAT ORANLARI

Bu hafta “vadeli hesapta para bulundurma şartı olmaksızın” en yüksek mevduat oranı %43,25 olarak gerçekleşti. 22 Nisan 2026 itibarıyla bankalarca sunulan oranlar şöyle:

Banka Faiz Oranı Denizbank %43,25 QNB %42,75 Odeabank %42,50 Akbank %42,00 Vakıfbank %42,00 Alternatif Bank %42,00 Getir Finans %41,50 ON Dijital %41,00

1 MİLYON TL’NİN GETİRİSİ

En yüksek oran dikkate alındığında 1 milyon TL’nin güncel getirisi şöyle:

Açıklama Detay Mevduat tutarı 1 milyon TL Mevduat vadesi 32 gün Mevduat oranı %43,25 Mevduat getirisi (net) 31 bin 282 TL

DİKKATLER MERKEZ BANKASINDA

Piyasaların dikkati, bugün TCMB tarafından açıklanacak faiz kararında olacak. Politika faizinin “%37’de sabit bırakılabileceği” ağırlıklı beklenti olarak öne çıkıyor. Ancak TCMB, Orta Doğu’daki savaşın başından bu yana piyasaları %40 olan koridorun üst bandından fonluyor. Ocak ayındaki toplantıda 100 baz puanlık indirime giden Para Politikası Kurulu, mart ayında artan jeopolitik risklerin de etkisiyle “bekle-gör” konumuna geçmişti.

NİSAN ENFLASYONU DA KRİTİK

Bu arada petrol fiyatlarının yüksek seyri “enflasyonist baskıları” öne çıkararak, para politikasında kısa vadede “daha sıkı duruş” beklentilerini de beraberinde getiriyor. Bu anlamda nisan başta olmak ikinci çeyrekte enflasyon verileri piyasanın radarında olacak.

TCMB tarafından gerçekleştirilen son ankette, nisanda TÜFE’nin yüzde 2,93 ve yıl sonunda enflasyonun yüzde 27,53 olabileceği tahmin edilmişti.

