Dolar, euro ve altın güne nasıl başladı? Piyasalarda Fed etkisi

ABD Merkez Bankası (Fed) dün beklentilere uygun şekilde politika faizini sabit tuttu. Fed Başkanı Jerome Powell'in karar sonrası yaptığı konuşma ise piyasalar için belirleyici oldu. Yeni güne yükselişle başlayan piyasalarda dolar 30,36 TL, euro ise 32,88 TL'den işlem görüyor. Gram altın ise tarihi zirvesine yakın seyrediyor. Gram ekranlarda 1.996 TL'ye yükselirken, Kapalıçarşı'da fiyatlar 2.053 TL civarında seyrediyor.

ABD Merkez Bankası (Fed), piyasaların beklediği kritik faiz kararını dün akşam saatlerinde açıkladı. Fed, politika faizini 5,25-5,50 seviyesinde sabit tuttu. Temmuz 2023'e kadar faizi 525 baz puan arttıran Fed, bugünkü kararla birlikte politika faizini dört aydır pas geçmiş oldu. Kararın ardından gözler piyasalara çevrildi. Dolar, euro ve altın kararın açıklanmasının ardından yükseldi.

FED NE ZAMAN FAİZ İNDİRECEK?

Karar öncesi en çok merak edilenlerden biri Fed Başkanı Powell'in faiz indirimine ilişkin bir açıklama yapıp yapmayacağıydı. Kameraların karşısına geçen Powell, "Politika faizi muhtemelen zirvede" diyerek, ekonomi beklendiği gibi seyrederse 2024 yılı içinde faiz indirimine başlayabileceklerini söyledi.

İndirim için 2024'ü işaret eden Powell, bu ihtimalin Mart ayında gerçekleşmesini beklemediklerini, bunun için yeteri kadar özgüvenli olamayacaklarını da sözlerine ekledi.

Bankanın Para Politikası Metninde ise dikkat çeken bazı gelişmeler yaşandı. Karar metnindeki "Gerekmesi halinde faiz artışı yapılacağı"na yönelik ifade, metinden kaldırıldı. Bu, faizlerin bu seviyelerin üzerine çıkarılmayacağı algısını güçlendirdi.

Son göstergelerin ekonomik aktivitenin genişlediğini desteklediği belirtilen metinde, "İstihdam kazanımları geçen yılın başından bu yana yavaşladı ancak güçlü kalmayı sürdürdü. Enflasyon geçen yıl yumuşadı ancak yüksek kalmayı sürdürüyor" ifadesi yer aldı.

DOLAR VE EURODA TL YÜKSELİŞİ

Kararın ardından dolar/TL'de dikkate değer bir değişim yaşanmadı. Dün gece 30,34 seviyesinde işlem gören dolar, karar sonrası 30,32'ye düştü, ardından yükseldi. Dolar şu anda günlük yüzde 0,07 artışla 30,36 TL'den işlem görüyor.

Karar öncesi 32,96 TL'den işlem gören euro ise, önce 32,80 TL'ye düştü. Ardından 32,90 bandında tekrar yükseldi. Şu anda euro/TL günlük yüzde 0,12 artışla 32,88 seviyesinde alıcı buluyor.

ALTIN FİYATLARI ZİRVEYE YAKIN

Fed kararı sonrası en çok altına destek olmuş gibi görünüyor. Dün akşam gram altın 2.005 TL'ye kadar yükselirken, karar sonrası 1.983 TL'ye kadar düştü. Daha sonra yükselen altın fiyatları 2.000 sınırına geri döndü. Şu anda gram altın günlük yüzde 0,59 artışla 1.996 TL'den işlem görüyor. Kapalıçarşı'da ise fiyat 2.053 TL civarında.

Ons altın ise kararla 2.050 dolardan 2.030 dolara geri düştü. Daha sonra toparlanan ons, önceki seviyelerine geri döndü. Şu anda ons altın, günlük yüzde 0,43 artışla 2 bin 43 dolardan işlem görüyor.

Çeyrek altın 3 bin 359 TL'den, cumhuriyet altını 13 bin 824 TL'den, gümüş ise 22,44 TL'den fiyatlanıyor.

BITCOIN'DE DÜŞÜŞ

Kripto para piyasası ise her zamanki gibi Fed toplantısı ile dalgalandı. Amiral kripto para Bitcoin, karar öncesi 43.000 doların üzerinde işlem görüyordu.

Powell'in açıklamalarından sonra Bitcoin, 41.945 dolara kadar düştü. Kripto para şu anda 42.138 dolardan işlem görüyor.

BRENT PETROL

Brent petrol ise Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler, döviz kurları ve petrol arzından etkilenerek dalgalı bir dönem geçiriyor. Geçtiğimiz günlerde 84 dolara kadar yükselen petrol, Suudi Arabistan'ın arz dengesi için attığı adımlarla birlikte varil başına 80,98 dolara kadar düştü.