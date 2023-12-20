Dolar ve gram altının yönü tekrar tayin edilecek! Merkez Bankası öncesi piyasalar alev alev, işte son tahminler...

20 Aralık 2023 13:00 - Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023 13:00

Kasım ayında piyasaları şaşırtan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın son faiz kararını açıklamaya hazırlanıyor. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın Aralık ayında atacağı adım merakla beklenirken, piyasalar kritik faiz kararı öncesinde alev aldı. Dolar ve altının yönünün yeniden tayin edileceği faiz kararı için ekonomistlerden ipuçları gelmeye devam ediyor. İşte merkez bankasına ilişkin tahminler, dolar ve altın piyasasında son durum...

KASIM AYINDA PİYASALAR TERS KÖŞE OLDU

Ağustos ayında mega faiz kararıyla piyasaları şaşırtan Merkez Bankası, Kasım ayında da benzer bir karara imza attı. Hafize Gaye Erkan'ın başkanlığında 6. kez toplanan Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) politika faizinde 250 baz puanlık beklentilerin aksine 500 baz puanlık bir artışa gitti. Haziran ayından bu yana toplamda 31.5 puan artışa giden ve faizi yüzde 40'a yükselmiş oldu.

EKONOMİSTLER TEMPONUN DÜŞMESİNDE HEM FİKİR

Seçimlerin ardından politika faizini her ay yükselten Merkez Bankası'nın Kasım ayında tempoyu yavaşlatması ve 250 baz puan artış yapması bekleniyordu. Piyasaları şaşırtarak 500 baz puanlık bir artışa giden Merkez Bankası'nın yılın son faiz kararında tempoyu yavaşlatması bekleniyor. Ekonomistlerin çoğunluğu TCMB'nin yarın 250 baz puan artışla politika faizini yüzde 42.50'ye çıkararak yılı kapatacağı yönünde hem fikir.

DOLAR VE EURO'NUN ATEŞİ YÜKSELDİ

Merkez Bankası faiz kararı öncesi dolar ve euroda tansiyon yükseldi. Kritik faiz kararı öncesinde dolar 29 TL'yi aştı, Euro ise ilk kez 32 TL'nin üzerini test etti. Dolar bugün 29.1257 TL'ye kadar yükselirken, Euro, zirvesini 32,2159'a taşıdı. Merkez Bankası faiz kararının açıklanmasıyla yönününün tekrar belli olması beklenen dolar için uzmanlar 29.80 seviyesine doğru yükseliş eğiliminin sürmesini bekliyor.

GRAM ALTIN PUSUDA BEKLİYOR

Fed'in geçen hafta açıkladığı faiz kararının ardından Ons altın 2000 doları hızla aşarak 2040 dolarak kadar yükseldi. Gram altın da ons ve dolar kurunun etkisiyle, 1840 TL'den hızla 1900 TL'nin üzerine fırladı. Merkez Bankası'nın kritik faiz kararı öncesinde yeeni rekorlar için adeta pusuda bekleyen gram altın 1913.051 TL'ye kadar yükseldi.

FAİZ KARARI SONRASINDA GRAM ALTIN NE OLUR?

Altın ve döviz fiyatlarına yönelik tahminleriyle yatırımcıların yakından takip ettiği Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Merkez Bankası'nın faiz kararına dolar ve altın piyasasının nasıl tepki vereceğini açıkladı. Merkez Bankası'nın bu ay 250 baz puan faiz artışına gideceğini söyleyen uzman isim, Ocak'ta 150, Şubat ayında ise 100 baz puan olmak üzere iki faiz artışı daha beklediğini söyledi. İslam Memiş, gram altın fiyatına ilişkin, "Gram altın TL fiyatı... Her hafta yeni bir rekor tazeleyen gram altın, gün içinde rekor tazeledi, 1977 liraya kadar yükseldi. Yıla 1150 liradan başladı. Fiziki tarafta 1977'ye kadar yükselerek 2023 yılının şampiyonu olan, en fazla kazandıran yatırım aracı oldu yine. 2024 yılında her ay düzenli olarak rekor tazeleyen gram altın karşımızda olacak. 2024 yılıyla ilgili 2700 lira beklentim devam ediyor. 2000 lira altı alım fırsatıdır. Elinde altın bulunduranlar da satmak için acele etmemeli. Yükselişler devam edecek." tahminde bulundu.

DOLAR/TL KAÇ TL'YE ÇIKACAK?

İslam Memiş'in Dolar/TL kuruna ilişkin tahmini ise şu şekilde: "Yukarı yönlü hareketler devam eder. Düşüşlerin kalıcı olmayacağı, 2024’ün ilk çeyreğinde 30-33 lira aralığında kalmaya devam edeceği konusunda beklentimde bir değişiklik yok. Düşüşlerin kalıcı olmayacağını söyleyebilirim."