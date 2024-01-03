Dolar yine rekor kırdı! Piyasalarda yüksek tansiyon

"Lira mevduatlara ödenen faiz güçlü bir şekilde yükseldi. Reel bazda bu mevduatların getirisi hala negatif ama dinamikler lira için net bir şekilde daha pozitife döndü. Lira mevduatın çekiciliği yılın ikinci yarısındaki dezenflasyonla birlikte 2024’te daha fazla artabilir. Reel faiz trendi lira için odak noktası olacak. Kredi büyümesinin yavaşlamasıyla birlikte iç talep büyük ihtimal daha zayıf olacak ve cari açık azalacak. Bu da liranın daha az kırılgan olmasını sağlayacak."