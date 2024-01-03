Dolar yine rekor kırdı! Piyasalarda yüksek tansiyon
Güne yükselişle başlayan dolar, günün ilk işlem saatlerinde bankalararası piyasalarda 29,90 TL seviyesine ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdı. HSBC, yıl sonu dolar/TL için yeni bir tahmin yayımladı.
Dolar/TL'de yükseliş sürüyor. Dün 29,73 seviyesinde kapanan kur, yeni güne de ralliyle girdi. Bankalararası piyasanın açılışında 29,90 seviyesine kadar yükselerek rekor tazeleyen dolar, daha sonra düşerek 29,70'li seviyelere geri döndü. HSBC, son gelişmeler ışığında pariteye ilişkin tahmini günncelledi.
İstanbul serbest piyasada dolar 29,78 liradan, Euro 32,63 liradan güne başladı. Dolar, sabah saatlerinde 29.90 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Serbest piyasada 29,78 liradan alınan dolar, 29,78 liradan satılıyor. 32,62 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 32,63 lira seviyesinde bulunuyor.
DOLAR KAYIPLARINI TOPLUYOR
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 2024’te yapacağı faiz indirimlerine ilişkin beklentinin düşürülmesi doların Mart ayından bu yana en hızlı günlük yükselişiyle sonuçlandı. Son aylarda doların küresel piyasalarda zayıflamasıyla euro gibi diğer para birimleri dolar karşısında yıllardır görülmeyen seviyelere ulaşmıştı. Dolar, küreseldeki değerini gösteren Dolar Güç Endeksi'ndeki son yükselişle kayıplarının bir kısmını geri aldı.
HSBC'DEN DOLAR/TL TAHMİNİ
Mevcut piyasa koşullarını analiz eden HSBC, 2024 sonu için dolar/TL tahminini güncelledi. Dev bankanın analistleri tarafından yayımlanan nota göre kur, yavaş ve ılımlı yükselişle yıl sonunda 33’e çıkacak. HSBC stratejistleri, "Lira düşüşünü kontrol etme stratejisi çalışıyor, para politikası FX carry’yi desteklerken dolarizasyonu sınırlıyor ve makroekonomik dengelenmeye yardımcı oluyor" dedi.
"MEVDUATIN ÇEKİCİLİĞİ ARTABİLİR"
Faiz artışlarıyla carry dinamiklerinin TL lehine döndüğünü belirten analistler, şunları kaydetti:
"Lira mevduatlara ödenen faiz güçlü bir şekilde yükseldi. Reel bazda bu mevduatların getirisi hala negatif ama dinamikler lira için net bir şekilde daha pozitife döndü. Lira mevduatın çekiciliği yılın ikinci yarısındaki dezenflasyonla birlikte 2024’te daha fazla artabilir. Reel faiz trendi lira için odak noktası olacak. Kredi büyümesinin yavaşlamasıyla birlikte iç talep büyük ihtimal daha zayıf olacak ve cari açık azalacak. Bu da liranın daha az kırılgan olmasını sağlayacak."
Kaynak: Türkiye Gazetesi