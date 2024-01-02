Yatırımcılar dikkat, dolar ve euro güne rekorla başladı! İslam Memiş herkesi ters köşe etti: 'almayın'

2 Ocak 2024 11:40 - Güncelleme Tarihi: 2 Ocak 2024 11:46

Piyasalarda yılbaşı tatili sona erdi. Dolar ve euro, 2024'ün ilk işlem günü olan 2 Ocak'ta yükselişe geçerek kritik seviyelere yaklaştı. Güne 29,50 seviyesinden başlayan dolar kuru, sonraki saatlerde yükselerek 29,71 TL'ye ulaştı. 29 Aralık'ta 29,73 TL'lik rekor seviyenin hemen altında işlem gören dolar/TL'de yukarı yönlü hareket sürüyor.

Dolardaki yükselişe benzer bir ralli euroda görüldü. Dün 32,69 TL seviyesinde kapanan euro/TL, yeni işlem gününde yükselişini sürdürdü. 29,81 TL seviyesine çıkan parite, tüm zamanların rekorunu kırdı.

Gram altın fiyatında da yeni zirveler oluştu. Kapalıçarşı'da 2 bin 56 TL seviyesine ulaşan gram, döviz kurlarındaki yükseliş ile ons altın fiyatındaki yukarı yönlü beklentilerden destek aldı.

Yükseliş, küresel piyasalarda doların düştüğü, yıllardır görülmemiş seviyeleri test ettiği bir dönemde geldi. Fiyat hareketine ilişkin tahminlerini paylaşan İslam Memiş, Ocak ayında 30 TL seviyesinin normalleşeceğini belirtti. Doların küresel piyasalardaki değer kaybına işaret eden Memiş, "Dolar almayın" diyerek yatırımcıları uyardı.

İSLAM MEMİŞ DOLAR/TL TAHMİNİNİ AÇIKLADI

Yıl sonunda doların 29,60 ile 29,70 aralığına ulaşacağını doğru şekilde tahmin eden İslam Memiş, dolar ve euroda sıradaki seviyeleri açıkladı. Memiş, "30 liranın normalleşeceği bir trend bizi bekliyor. 2024 yılında 45 lira seviyesi beklentim devam ediyor dolar TL kurunda. Özellikle dolarla ticaret yapan, dolar borcu olanlar için de 45 lirayı ifade ediyorum. Düşüşler alım fırsatı ama düşecek gibi de durmuyor" dedi.

DÜNYADA DEĞER KAYBEDERKEN TÜRKİYE'DE YÜKSELİYOR

Doların dünyada değer kaybederken Türkiye'de yükseldiğini belirten İslam Memiş, "Dünyada dolar endeksinin değer kaybı var. Türkiye'de dolar kuru var. 92 seviyesi var. 102-103 geride kaldı. Dolar tarafında 92 seviyesi beklentim devam ediyor. Aşağı yönlü trend, dolar karşısındaki bütün enstrümanlara yansıdı. Dolardan uzaklaşın, hedef 1.12 euro dolar paritesinde. 1.11'de şu an" diye konuştu.

DOLAR ALMAYIN, EURO ALIN

"Dolar mı euro mu" sorusuna her zaman euro cevabını verdiğini belirten Memiş, "Pozitif beklentimiz devam ediyor. Israrla kağıt paraları yatırım aracı olarak düşünüyorsanız dolar almayın, euro alın uyarılarım vardı. Dolar TL 45 lira olduğunda, euro da 50'nin üzerinde olur açıklamam vardı. Bu düşüncem yine geçerli" dedi.