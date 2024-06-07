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Doların fişini çekecek planı açıkladı! Putin'den altın ve kripto para hamlesi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Doların fişini çekecek planı açıkladı! Putin&#039;den altın ve kripto para hamlesi

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD'nin küresel ekonomide hegemonyasını kırmak isteyen BRICS'in kurucularından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin doların fişini çekecek planı açıkladı. Putin, BRICS ülkeleri arasında kripto para üstünden özerk bir ödeme planının oluşturulacağını söyledi. Putin, temelinde iste altın olacağını vurguladı.

ABD'nin küresel piyasalarda dolar üzerinden kurduğu hakimiyet sorgulanmaya devam ediyor. Doların hegemonyasını kırmak amacıyla bir araya gelen BRICS ittifakı kurucularından Rusya Devlet Başkanı Putin, yeni planlarını açıkladı.

DOLARA KARŞI KRİPTO VE ALTIN HAMLESİ

St. Petersburg'da gerçekleştirilen Uluslararası Ekonomik Forumu 2024'te konuşan Putin,  kripto para üstünden özerk bir ödeme planının oluşturulacağını söyledi.

Batılı ödeme sistemlerine ve ABD dolara olan güvenin önemli ölçüde azaldığını söyleyen Putin, alternatif mekanizmalara ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Doların fişini çekecek planı açıkladı! Putin'den altın ve kripto para hamlesi - 1. Resim

Putin'in önerdiği ödeme sisteminin en önemli özelliklerinden biri, blok zinciri altyapısı ile güvenliği ve şeffaflığı artıracak kripto para birimi tabanlı altyapısı. Sistemin altınla desteklendiğini ima eden Putin, uluslararası ticaretteki istikrarın ve çekiciliğin potansiyel olarak artırabilecek bir plan olduğunu söyledi.

Kaydedilen ilerlemenin altını çizen Putin, Rus rublesinin uluslararası ödemelerdeki payının 2021'den bu yana üç katına çıkarak %40'a ulaştığını kaydetti.

Bu artış, BRICS ülkeleri arasında geleneksel para birimlerinden uzaklaşma ve alternatif seçenekleri keşfetme yönünde artan bir eğilimi yansıtıyor.

Putin konuşmasında, "BRICS içinde dış baskıya maruz kalmayan bağımsız bir ödeme sisteminin oluşturulması üzerinde çalışıyoruz" sözleriyle üye ülkelerin finansal özerkliğe doğru bir yol oluşturma taahhüdünün altını çizdi.

TÜRKİYE SİSTEME KATILACAK MI?

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşan BRICS ittifakı, son olarak Suudi Arabistan, Arjantin, Birleşik Arap Emirlikleri, Etiyopya, İran ve Mısır'ın üyelik başvurularını kabul etti.

Pekin temasları esnasında Türkiye'nin BRICS’e katılmayı isteyip istemediği yönündeki soruya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Elbette isteriz, neden istemeyelim" cevabını vermesi Türkiye'nin sisteme katılma ihtimalini yeniden gündeme getirdi.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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