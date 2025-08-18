Dört kuşaktır bu işten vazgeçmediler! Yurt dışından bile sipariş alıyorlar: Herkesin yapabileceği bir meslek değil

Kilis'te Teksabuncu ailesi, 1920 yılından bu yana dört kuşaktır sabun üretimi yapıyor. Ailenin doğal yöntemlerle ürettikleri sabunlara Türkiye'nin yanı sıra Avrupa, Amerika, Senegal, Çin ve Irak başta olmak üzere birçok ülkeden sipariş yağıyor.

Ailenin dördüncü kuşak temsilcisi 26 yaşındaki Abdulmecid Teksabuncu, sabun üretiminin emek ve sabır gerektiren bir iş olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

"Bu mesleği aşkla yapmadığınız sürece hiç kimse yapamaz. Sabun işi sabır işidir, güzel iştir ama hiç kolay değildir. Herkesin yapabileceği bir meslek değil"

"ZEYTİNİN HER ŞEYİ KULLANILIYOR"

Kilis'in has zeytinyağından sabun ürettiklerini ifade eden Teksabuncu, "Zeytinin her şeyi kullanılıyor. İlk sıkımdan elde edilen yağdan zeytinyağlı sabun yapılır. Daha sonra çıkan pirina yağı da sabun üretiminde kullanılır. Biz Kilis'te zeytinyağlı, defneli ve pirinalı sabun çeşitleri üretiyoruz. Ayrıca zeytinyağı ile eşek sütü, keçi sütü ya da bıttım yağı gibi doğal ürünleri birleştirerek farklı sabun çeşitleri de üretiyoruz" diye konuştu.

Teksabuncu, Kilis'te ürettikleri sabunların yalnızca yurt içinde değil, dünyanın dört bir yanında tercih edildiğini vurgulayarak, "Sabun ihtiyacı olan her yere ürünlerimizi gönderiyoruz" dedi.