Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Dört kuşaktır bu işten vazgeçmediler! Yurt dışından bile sipariş alıyorlar: Herkesin yapabileceği bir meslek değil

Dört kuşaktır bu işten vazgeçmediler! Yurt dışından bile sipariş alıyorlar: Herkesin yapabileceği bir meslek değil

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Dört kuşaktır bu işten vazgeçmediler! Yurt dışından bile sipariş alıyorlar: Herkesin yapabileceği bir meslek değil
Sabun, Elazığ, Üretim, Geleneksel, Zeytinyağı, Haber
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kilis'te Teksabuncu ailesi, soy isimlerinde yazdığı gibi dört kuşaktır bu işi yapıyor. Ürettikleri sabuna Türkiye'nin yanı sıra yurt dışından da talep olduğunu söyleyen aile, "Sabun işi sabır işidir, güzel iştir ama hiç kolay değildir. Herkesin yapabileceği bir meslek değil" açıklamasını yaptı.

Kilis'te Teksabuncu ailesi, 1920 yılından bu yana dört kuşaktır sabun üretimi yapıyor. Ailenin doğal yöntemlerle ürettikleri sabunlara Türkiye'nin yanı sıra Avrupa, Amerika, Senegal, Çin ve Irak başta olmak üzere birçok ülkeden sipariş yağıyor.

Dört kuşaktır bu işten vazgeçmediler! Yurt dışından bile sipariş alıyorlar: Herkesin yapabileceği bir meslek değil - 1. Resim

Ailenin dördüncü kuşak temsilcisi 26 yaşındaki Abdulmecid Teksabuncu, sabun üretiminin emek ve sabır gerektiren bir iş olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

"Bu mesleği aşkla yapmadığınız sürece hiç kimse yapamaz. Sabun işi sabır işidir, güzel iştir ama hiç kolay değildir. Herkesin yapabileceği bir meslek değil"

Dört kuşaktır bu işten vazgeçmediler! Yurt dışından bile sipariş alıyorlar: Herkesin yapabileceği bir meslek değil - 2. Resim

"ZEYTİNİN HER ŞEYİ KULLANILIYOR"

Kilis'in has zeytinyağından sabun ürettiklerini ifade eden Teksabuncu, "Zeytinin her şeyi kullanılıyor. İlk sıkımdan elde edilen yağdan zeytinyağlı sabun yapılır. Daha sonra çıkan pirina yağı da sabun üretiminde kullanılır. Biz Kilis'te zeytinyağlı, defneli ve pirinalı sabun çeşitleri üretiyoruz. Ayrıca zeytinyağı ile eşek sütü, keçi sütü ya da bıttım yağı gibi doğal ürünleri birleştirerek farklı sabun çeşitleri de üretiyoruz" diye konuştu.

Dört kuşaktır bu işten vazgeçmediler! Yurt dışından bile sipariş alıyorlar: Herkesin yapabileceği bir meslek değil - 3. Resim

Teksabuncu, Kilis'te ürettikleri sabunların yalnızca yurt içinde değil, dünyanın dört bir yanında tercih edildiğini vurgulayarak, "Sabun ihtiyacı olan her yere ürünlerimizi gönderiyoruz" dedi.

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bakan Kurum'dan "Yarısı Bizden" kampanyası paylaşımıEşi olmayan keşifler arkeologları heyecanlandırdı! Sillyon Antik Şehri'nden Müslüman kabirleri çıktı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bakan Bolat güzel haberi bu sözlerle verdi: Otomotiv ihracatında 41 kere maşallah diyeceğiz - Ekonomi"41 kere maşallah diyeceğiz"Bakan Kurum'dan "Yarısı Bizden" kampanyası paylaşımı - EkonomiBakan Kurum'dan "Yarısı Bizden" kampanyası paylaşımıNefes almanın bile zor olduğu şehirde domates hasadı başladı! İşçilerin saatlik ücreti belli oldu - EkonomiDomates işçilerinin saatlik ücreti belli oldu"Lekeli" çıkan sıfır otomobille ilgili karar! Satan bayi değiştirmek zorunda - EkonomiSıfır otomobil yenisiyle değiştirilecek!Hasadı başladı, kilosu 1500 liraya dayandı! Dünyada nadir bulunuyor, faydaları saymakla bitmiyor - EkonomiHasadı başladı, kilosu 1500 liraya dayandı!Konut Fiyat Endeksi arttı! İstanbul ve Ankara'da dikkat çeken hareketlilik... - EkonomiKritik veri açıklandı! İstanbul ve Ankara dikkat çekti
Sonraki Haber Yükleniyor...