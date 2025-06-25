Döviz ve kıymetli madene ‘Hazine’ mührü! İzin almaları zorunlu olacak

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, döviz alım satımı, kıymetli maden rafinajı ve Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası’nda faaliyet gösteren şirketlerin Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan izin almasını zorunlu kılan kanun teklifini kabul etti. İzin almadan faaliyet gösterenlere ise ağır para cezalarından iş yeri kapatmaya kadar çeşitli yaptırımlar uygulanacak.

Türkiye’deki döviz ve kıymetli maden ticaretinde önemli bir düzenleme yolda.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun’da değişiklik yapan kanun teklifini kabul etti.

Yeni düzenlemeyle ticari amaçlı döviz alım satımı, Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası üyeliği, kıymetli maden rafinajı ve Kimberley Süreci Sertifika Sistemi kapsamında faaliyet göstermek isteyen şirketlerin Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan izin alması mecburi hale getiriliyor.

İZİNSİZ FAALİYETE AĞIR YAPTIRIMLAR

▪️Kanun teklifi kapsamında, izin almadan faaliyet gösteren şirketlere 50 bin TL ile 250 bin TL arasında idari para cezası kesilecek.

▪️Ayrıca, yetkisiz faaliyetin tespiti halinde iş yeri faaliyetleri en az bir ay süreyle durdurulacak.

▪️İzin almadan faaliyette bulunmanın 5 yıl içinde tekrarlanması durumunda cezalar artırılacak, iş yerinin faaliyetleri ise kalıcı olarak durdurulabilecek.

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BAKANLIK KONTROLÜNE GEÇİYOR

▪️Hazine ve Maliye Bakanlığı, izin alan şirketlerin faaliyetlerini takip edecek ve tespit edilen usulsüzlüklerde izinleri iptal edebilecek.

▪️Ayrıca, ticari döviz alım satımı yapan şirketlerin faaliyet göstereceği bölgeler, nüfus, ticaret ve turizm hacmi gibi kriterler göz önüne alınarak Bakanlık tarafından belirlenecek.

▪️Kanun teklifi ile faaliyet izinlerine dair ücret tarifeleri netleştirildi. Şirketlerin pay devri işlemlerinde de belirlenen oranlarda ücret alınacak. Ancak, veraset yoluyla intikal, mahkeme kararı veya yakın aile üyeleri arasında yapılan pay devrinde ücret alınmayacak.

BU ÜRETİMDE KAZANÇLAR VERGİDEN MUAF

Teklif kapsamında Gelir İdaresi Başkanlığı taşra teşkilatı personeline fazla mesai ücreti artışı yapılırken, Vakıfların taşınmaz satışları Katma Değer Vergisi’nden istisna tutuldu.

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ise KDV matrahına dahil edilerek vergi sisteminde şeffaflık artırıldı. Ayrıca, serbest bölgelerde üretim yapan mükelleflerin kazançları vergiden muaf tutulacak ve organize sanayi bölgelerine yönelik vergi muafiyetleri genişletilecek. Kamu görevlilerine yönelik bazı sosyal yardımlar konusunda da idari takibat durduruldu.

Yeni kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülerek yasalaşma sürecine devam edecek.