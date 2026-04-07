Türkiye’de ilk 3 ayda enflasyon %10 olarak gerçekleşirken; “yatırım aracı” olarak dövizi seçenler kaybetti. Dolardaki reel düşüş %-5,96 olurken, Euro reel olarak %-7,50 geriledi. TL mevduat ve para piyasası fonlarının getirisi ise ilk çeyrekte %7,5-8,5 bandında gerçekleşti. Bu dönemde TL’de bekleyenler, dövize göre daha yüksek getiri elde etti. Döviz payı en yüksek 15 il de belli olurken, en fazla kaybı bu şehirler yaşadı.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Piyasalarda nisan ile birlikte ikinci çeyrek de başlarken, ilk çeyrekte özellikle döviz kurlarında dikkat çeken gelişmeler yaşandı.

ABD para birimi dolar, ilk çeyrekte %3,44 prim yaparak 44,41 TL’den mart ayını tamamladı. Euro ise aynı dönemde %1,75 gibi oldukça sınırlı bir oranda yükseldi ve geçen ay 51,38 TL’den kapanış yaptı.

İLK ÇEYREKTE REEL KAYIP

Türkiye’de ilk 3 ayda kümülatif enflasyon %10 olarak gerçekleşirken; “yatırım aracı” olarak dövizi seçenler ciddi anlamda reel kayıp yaşadı. Dolardaki reel kayıp %-5,96 olurken, Euro reel olarak ilk çeyrekte %-7,50 kaybettirdi.

Döviz yatırımcısı şokta! En çok kayıp yaşayan iller

PİYASALARDA GELİŞMELER

2026 yılının ilk çeyreği özellikle küresel tarafta jeopolitik risklerin öne çıktığı bir dönem olarak geride kaldı. Mart ayında Orta Doğu’da başlayan ABD-İsrail ve İran savaşı, petrol fiyatlarını 100 doların üzerine taşıyarak küresel ekonomiyi tehdit ediyor. Dolar endeksi kasımdan sonra ilk defa martta 100 seviyesini aşarken, artan enflasyonist baskılar küresel tahvil faizlerini yukarı taşıdı.

TCMB’NİN TEDBİRLERİ

İlk çeyreğe ocak ayında 100 baz puanlık indirim ile başlayan ve politika faizini %37 seviyesine çeken TCMB, mart toplantısında beklemeye geçti. Savaşla birlikte TCMB, piyasa fonlamasını koridorun üst bandı olan %40 seviyesine çekerek TL’yi destekledi. TL mevduat ve para piyasası fonlarının getirisi ilk çeyrekte %7,5-8,5 bandında gerçekleşti. Böylece bu dönemde TL’de bekleyenler dövize göre daha yüksek getiri elde etti.

DÖVİZ PAYI EN YÜKSEK İLLER

Türkiye’de iller bazında mevduatlara bakıldığında, toplam içinde dövizin payı en yüksek 15 şehir şöyle sıralanıyor:

Şehir Tutar (Milyar TL) Yüzde Aksaray 35,46 %62,05 Elâzığ 33,22 %59,27 Bingöl 10,28 %58,72 Nevşehir 24,31 %58,36 Yozgat 27,23 %58,32 Bayburt 2,66 %57,40 Kayseri 123,63 %56,26 Gümüşhane 6,76 %55,91 Kütahya 26,57 %54,73 Kırşehir 15,01 %54,03 Isparta 32,45 %52,83 Karaman 11,23 %52,53 Afyonkarahisar 40,10 %52,15 Uşak 22,84 %51,80 Çorum 23,95 %50,44

(Not: BDDK tarafından açıklanan, 2025 yıl sonu verilerini kapsamaktadır.)

DTH TUTARI EN YÜKSEK İLLER

BDDK verilerine göre 2025 sonu itibarıyla İstanbul, 2 trilyon 334 milyar TL ile en fazla döviz mevduatına sahip il olarak öne çıkıyor. Onu 585,15 milyar TL ile Ankara, 380,05 milyar TL ile İzmir, 252,08 milyar TL ile Antalya ve 185 milyar TL ile Bursa izliyor.

İstanbul’da toplam içinde döviz tevdiat hesaplarının payı ise %45,32 ile, bu şehirler arasında en yüksek seviyede gerçekleşti.

