DSP Genel Başkanı Aksakal, asgari ücret için rakam verdi: 20 bin liranın altında olmamalı!

7 Aralık 2023 17:22 - Güncelleme Tarihi: 7 Aralık 2023 17:38

Editör: Fulya Açıkel / Kaynak: Anadolu Ajansı

Asgari ücret için geri sayım başladı. DSP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Önder Aksakal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ve asgari ücrete yapılacak zamma değindi. Türkiye'de açlık sınırının 15 bin lirayı, 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırının ise 45 bin lirayı geçtiğini söyleyen Aksakal, 2024 yılı için belirlenecek asgari ücretin 20 bin liranın altında olmaması gerektiğini vurguladı.

"TÜRK MİLLETİ UYSAL KOYUN DEĞİLDİR"

Saldırıların tam bir katliam ve soykırım haline dönüştüğünü söyleyen Aksakal, "Bu durum asla kabul edilemez. Böyle bir manzara karşısında kendisine 'insanım' diyen hiçbir canlı sessiz kalamaz, kalmamalıdır" diye konuştu. Başta dünyanın gelişmiş ülkeleri olmak üzere, bölge ülkelerinin Gazze'de yaşananlara sessiz kaldığını vurgulayan Aksakal, şunları kaydetti:

"100 yıl önce başaramadıklarını bugün bir kez daha deneme gafletinde bulunan Batılı emperyalist devletler, Çanakkale'de yaşadıklarını, Sakarya'da, Dumlupınar'da, Ege'de uğradıkları hüsranları unutmuş görünüyorlar. Aynı inanca tabi olduğumuz Filistin halkını topyekün ortadan kaldırma girişimine karşı daha fazla sessiz kalınamayacağı açıktır. 'Yurtta barış, dünyada barış' ilkemiz saklı kalmak koşuluyla şu da çok iyi bilinmelidir ki Türk milleti uysal koyun değildir. Özellikle kendileriyle müttefik olduğumuz devletlerin bunu çok iyi algılaması ve değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum."

İsrail'in yaptığının "dağdan gelip bağdakini kovmak" olduğunu ifade eden Aksakal, bu durumun kabul edilemez olduğunu söyledi.

"İNSANLARIMIZ ENFLASYONA KARŞI KORUNMALI"

2024 yılı asgari ücret miktarının tespiti ile zor şartlarda yaşam sürdüren emeklilerin beklentilerinin karşılanmasının büyük önem taşıdığını dile getiren Aksakal, resmi rakamlar değerlendirildiğinde bile Türkiye'de açlık sınırının 15 bin lirayı, 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırının ise 45 bin lirayı geçtiğini söyledi.

Aksakal, "Asgari ücretle yaşamını sürdürmek durumunda olan insanlarımızın ve geçim sıkıntısını en üst seviyede yaşayan toplum kesimlerinin enflasyona karşı mutlaka korunması gerekir. 2024 yılında ikinci kez değerlendirilmeyeceği de öngörülen asgari ücret 20 bin liranın altında olmamalıdır" dedi.

"MUHALEFET, MASANIN BACAKLARINI TAMİR ETMEKLE UĞRAŞSIN"

Cumhur İttifakı'nın 14-28 Mayıs seçimlerinde tahkim edilen duruşunun 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan mahalli idareler seçimleriyle taçlandırılacağını belirten Aksakal, "Mayıs seçimlerindeki yenilgilerinin şaşkınlığını üzerinden atamamış olan malum muhalefet, darmadağın ettikleri masanın bacaklarını tamir etmekle uğraşadursun, Cumhur İttifakı'nda vücut bulan antiemperyalist siyasi duruş içimizde ve bölgemizde oluşturulan ihanet yapılanmalarını da mutlaka tasfiye edecektir" diye konuştu.

Ayrıca Aksakal, Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasının Türkiye'nin kendi uçağını bir an evvel göklerde görme arzusunu kamçıladığını, bu konuda oldukça önemli mesafeler katedildiğini söyledi.